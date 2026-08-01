Apariție spectaculoasă la Gura Portiței. Cai sălbatici, printre șezlonguri și umbrele

Cei aflați vineri, 31 iulie, pe plaja de la Gura Portiței au asistat la o scenă mai puțin obișnuită. Câțiva cai sălbătici au apărut în zona șezlongurilor și au mers până aproape de apă.

Într-un loc în care peisajul Deltei se întâlnește cu plaja de la Marea Neagră, turiștii aflați la Gura Portiței au avut parte de o apariție neașteptată. Câțiva cai sălbăticiți au coborât pe nisip și s-au plimbat printre șezlonguri, ajungând chiar până în zona în care se sparg valurile.

Imaginile surprinse de cei aflați acolo au fost publicate vineri, 31 iulie, pe grupul de Facebook „Gura Portiței - plajă” și arată animalele plimbându-se nestingherit pe plajă, printre umbrele de soare şi șezlonguri.

Poate că tocmai felul în care se ajunge aici face ca Gura Portiței să păstreze aerul aparte al libertății şi sălbăticiei. Turiștii care vin în zonă pornesc, de regulă, din Jurilovca, iar ultima parte a drumului se face cu barca, pe lacul Golovița, până la fâșia de nisip dintre lac și mare. Traversarea durează aproximativ 25-35 de minute, în funcție de condițiile de navigație, iar odată ajunși pe plajă, cei care vin aici găsesc un loc diferit de stațiunile aglomerate de pe litoral.

Cei mai cunoscuți cai sălbăticiți din România sunt cei care trăiesc în zona Pădurii Letea, în nordul Deltei Dunării. Acolo, hergheliile s-au adaptat mediului din grindurile Deltei și pot fi întâlnite în libertate în apropierea pădurii.

Gura Portiței se află însă într-o altă zonă a Deltei, în partea de sud, lângă Jurilovca, la zeci de kilometri distanță de Letea. Chiar dacă cele două locuri nu sunt apropiate, ambele păstrează acea combinație rară de spații sălbatice și animale care încă pot fi văzute în libertate.