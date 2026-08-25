 Explozie masivă la un complex chimic din Rusia: un mort și peste 120 de răniți. Printre victime se află și cetățeni chinezi | adevarul.ro
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Video Explozie masivă la un complex chimic din Rusia: un mort și peste 120 de răniți. Printre victime se află și cetățeni chinezi

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O explozie puternică a provocat un incendiu la un complex de producție de substanțe chimice pe bază de gaze aflat în construcție în regiunea Amur, în Orientul Îndepărtat al Rusiei. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 123 au fost rănite.

Cel puțin o persoană a murit, iar alte 123 au fost rănite.
Cel puțin o persoană a murit, iar alte 123 au fost rănite. Foto: captură video X

Victima este un cetățean chinez, angajat al unei companii contractoare care lucra la proiect, potrivit agenției TASS, citată de Reuters. Reprezentanții Complexului Chimic de Gaze Amur au transmis că, în ciuda intervenției medicale, bărbatul nu a putut fi salvat. Familia acestuia urmează să primească sprijin, inclusiv financiar.

Potrivit informațiilor transmise de agențiile ruse, 19 dintre persoanele rănite au fost internate în spital. Autoritățile și echipele de intervenție continuă operațiunile la fața locului.

Incendiul, stins prin arderea controlată a gazelor

Complexul Amur este prezentat drept unul dintre cele mai mari proiecte de producție de polietilenă și polipropilenă din lume. Unitatea este construită în cadrul unui parteneriat între compania rusă Sibur și grupul chinez Sinopec și nu a început încă producția.

La locul incidentului continuă operațiunile pentru stingerea incendiului. Specialiștii efectuează inclusiv o ardere controlată a gazelor industriale rămase în instalații, pentru eliminarea riscului unor noi explozii.

Autoritățile ruse au anunțat că pregătesc trimiterea în regiunea Amur a unor „specialiști de renume” de la mai multe centre de cercetare. La intervenție participă și organizații medicale private din regiune.

Speculații privind o posibilă dronă ucraineană

Pe rețelele de socializare au apărut informații neconfirmate potrivit cărora explozia ar fi putut fi provocată de o dronă ucraineană. Până în prezent, aceste informații nu au fost confirmate de autorități și nu există dovezi publice care să susțină această ipoteză.

Complexul industrial se află în regiunea Amur, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, și este unul dintre proiectele majore realizate în colaborare cu parteneri chinezi. Rusia folosește frecvent muncitori străini, inclusiv cetățeni chinezi, pentru proiecte de infrastructură și construcții de amploare.

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