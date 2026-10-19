 Accident grav pe DN 22, între Năvodari și Lumina: cinci persoane au fost rănite, una a ajuns la spital în stare de inconștiență | adevarul.ro
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Accident grav pe DN 22, între Năvodari și Lumina: cinci persoane au fost rănite, una a ajuns la spital în stare de inconștiență

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Un accident rutier în care au fost implicate un microbuz și un autoturism s-a produs luni dimineață, 19 octombrie, pe DN 22, între localitățile Năvodari și Lumina, din județul Constanța. Cinci persoane au fost rănite, iar una dintre victime era inconștientă la sosirea echipajelor de intervenție.

Accident grav pe DN 22, între Năvodari și Lumina
Accident grav pe DN 22, între Năvodari și Lumina Foto: Facebook / DobroMedia

Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost alertați printr-un apel la 112 în jurul orei 07:00. Potrivit informațiilor transmise de autorități, în accident au fost implicate zece persoane, notează publicația locală Dobro Media. 

În urma impactului, circulația rutieră a fost oprită în ambele direcții, iar polițiștii au intervenit pentru dirijarea traficului și redirecționarea șoferilor pe rute alternative.

„La acest moment, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii aflați la fața locului acționează pentru fluidizarea și redirecționarea circulației pe rute alternative”, a transmis Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța.

La locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. Victima găsită inconștientă a primit îngrijiri medicale, fiind preluată de un echipaj SMURD și transportată la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

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