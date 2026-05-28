Video Reacția halucinantă a paznicului școlii la venirea Poliției, după ce un elev a fost amenințat cu cuțitul și lovit

Un incident extrem de grav a avut loc în curtea Colegiului Tehnic Media din Capitală, unde un elev de 16 ani a fost amenințat cu un cuțit și agresat fizic de un tânăr de 18 ani, în urma unui conflict pornit de la o fată. Momentele violente au fost surprinse de camerele de supraveghere. Agresorul nu este elev al unității de învățământ.

Potrivit imaginilor, un grup de elevi se afla pe terenul de sport al liceului în momentul incidentului. La un moment dat, tânărul de 18 ani scoate un cuțit și începe să îl amenințe pe adolescent, după care îl lovește în repetate rânduri cu palmele peste față, sub privirile colegilor.

Incidentul a stârnit și controverse după ce echipa Observator a surprins momentul în care polițiștii au ajuns la liceu pentru verificări. La intrare, femeia de la pază a încercat inițial să le blocheze accesul agenților.

Cine v-a anunțat?

„Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Aici am fost! Nu a făcut nimic, nimeni! Cine v-a anunțat?”, le-ar spus aceasta polițiștilor, potrivit imaginilor surprinse la fața locului.

Conform anchetatorilor, agresorul nu este elev al unității de învățământ. Acesta ar fi mers marți, 26 mai, în jurul orei 12:10, în curtea colegiului, pe fondul unui conflict legat de o fostă relație pe care iubita sa ar fi avut-o cu elevul de 16 ani.

„Pe fondul unui conflict cu privire la o fostă relaţie pe care iubita sa a avut-o cu un alt elev al liceului l-a ameninţat pe acesta din urmă cu un cuţit, având lama de aproximativ 30 cm lungime”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Ulterior, adolescentul a fost lovit în mod repetat în zona feței, în prezența mai multor elevi.

Elevul agresat a ajuns marți seară la camera de gardă, iar cadrele medicale au alertat poliția.

În urma verificărilor, polițiștii Secției 5 l-au identificat și reținut pe suspect pentru 24 de ore. Acesta este acuzat de lovire sau alte violențe, port sau folosire fără drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„La data de 27 mai a.c., în urma activităților specifice efectuate, bănuitul a fost depistat și condus la audieri, în baza mandatului de aducere, care a fost emis pe numele acestuia. Față ce cel în cauză a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală”, a transmis Poliția Capitalei, într-o informare de presă.

Tânărul urmează să fie prezentat joi în fața unui judecător, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.