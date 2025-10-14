Doi adolescenți din Cluj-Napoca, amenințați cu un cuțit și jefuiți de trotinete de doi indivizi cu cagule

Doi adolescenți de 14 ani, din Cluj-Napoca, au fost amenințați cu un cuțit și jefuiți de doi tineri mascați. Incidentul a avut loc duminică, 12 octombrie, în cartierul Mănăștur.

Potrivit anchetatorilor, cei doi băieți se plimbau cu trotinetele prin Mănăștur, iar la un moment dat s-au oprit la un magazin de pe strada Mehedinți. Unul dintre ei a rămas afară, moment în care s-a întâlnit cu persoanele care urmau să îi jefuiască pe el și pe prietenul său, scrie Știri de Cluj.

Incidentul a fost semnalat imediat la 112, iar mai multe echipaje de poliție au ajuns în scurt timp la fața locului.

„La data de 12 octombrie a.c., în jurul orei 20.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați, prin apel 112, de către un minor de 14 ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe strada Mehedinți din municipiu, împreună cu un alt tânăr de 14 ani, ar fi fost deposedați de două trotinete electrice de către două persoane necunoscute, acestea părăsind imediat locul faptei.

Din cercetările demarate de polițiști s-a stabilit faptul că minorii ar fi fost amenințați cu un obiect tăietor-înțepător de către cele două persoane necunoscute, ulterior fiind deposedați de cele două trotinete electrice.

În continuare, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale efectuează verificări și investigații informativ-operative complexe, în vederea depistării persoanelor bănuite de comiterea faptei”, au mai adăugat reprezentanții IPJ Cluj pentru publicația citată.

Cercetările se desfășoară sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.