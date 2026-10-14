Răsturnare de situație în cazul bătrânului atacat în casă, la Cluj. Nepoata, găsită rănită, suspectată că şi-a ucis bunicul

Ancheta privind moartea unui bătrân, găsit cu răni grave în locuința sa din Cluj-Napoca, a luat o nouă direcție după ce procurorii au obținut indicii că nepoata lui ar fi fost cea care l-a agresat. Tânăra fusese găsită în aceeași zi pe stradă, sângerând abundent și cu leziuni la gât.

Blocul în care a avut loc agresiunea. Foto: Cluj24

Între timp, bătrânul, în vârstă de 84 de ani, a murit la spital, iar poliţiştii au schimbat încadrarea de tentativă de omor la omor, în contextul violenței în familie, pe baza noilor indicii apărute în cadrul anchetei. Nepoata, care a suferit și ea răni grave şi este în continuare internată, nu a putut fi audiată de anchetatori.

Incidentul s-a petrecut în seara de 28 septembrie, într-un imobil de pe strada Ștefan Mora, din cartierul Grigorescu. Polițiștii au ajuns în zonă după ce au fost sesizați că o femeie rănită rătăceşte pe stradă. Echipajul ajuns la faţa locului a găsit-o pe tânără cu leziuni grave în zona gâtului şi plină de sânge, iar verificările făcute la locuința acesteia au dus la descoperirea unui bărbat în vârstă de 84 de ani rănit la cap. Şi bătrânul şi nepoata sa în vârstă de 22 de ani au fost transportați la spital.

În primele zile după incident, procurorii au cercetat cazul ca două infracțiuni de violență în familie sub forma tentativei de omor. Ancheta nu indicase atunci participarea unei alte persoane la agresiune, însă starea celor două victime nu le-a permis anchetatorilor să afle cum s-au produs rănile, cine a fost implicat și ce ar fi putut declanșa violențele.

Situația s-a schimbat după ce procurorii au completat probele din dosar și au obținut indicii că una dintre persoanele aflate în locuință ar fi exercitat acte de violență asupra celeilalte, astfel că nepoata este acum suspectată că şi-ar fi ucis bunicul. Potrivit informațiilor publicate de Cluj24.ro, bătrânul ar fi fost lovit cu un topor.

Bărbatul a murit la spital în 12 octombrie. După decesul acestuia, procurorii au schimbat încadrarea juridică a faptei în violență în familie sub forma omorului.

Anchetatorii nu au reușit, însă, să afle de la tânără ce s-a întâmplat în locuință, pentru că leziunile pe care le-a suferit nu au permis să fie audiată și nici nu au fost posibile alte investigații care ar fi necesitat participarea ei.

„Până în prezent, starea de sănătate a persoanei suspecte nu a permis audierea acesteia şi obţinerea unor date concludente asupra motivelor sau modului în care s-au săvârşit actele de violenţă care au cauzat leziunile persoanei decedate şi propriile leziuni.

De asemenea nu a permis efectuarea altor investigaţii sau luarea altor măsuri faţă de persoana sa, urmând ca în funcţie de evoluţia stării de sănătate să se dispună ulterior toate măsurile procesuale care se impun”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.