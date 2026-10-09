Otrăvit și apoi strangulat: cazul care a șocat Ucraina. O fată de 14 ani a ucis un soldat ucrainean, la ordinul Rusiei

O adolescentă în vârstă de 14 ani din Rivne, Ucraina, va fi judecată pentru uciderea unui militar ucrainean de 27 de ani, după ce l-a otrăvit și strangulat. Potrivit anchetatorilor, fata a acționat la instrucțiunile unei persoane care colabora cu un ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Ea riscă până la 15 ani de închisoare.

Locul crimei Foto: Poliția din Rivne

Potrivit Poliției Naționale din regiunea Rivne, adolescenta l-a cunoscut pe intermediarul rus prin intermediul aplicației Telegram. Acesta i-a cerut să ucidă un militar ucrainean și i-a promis că o va ajuta să ajungă pe teritoriul controlat de Rusia, potrivit dialog.

Anchetatorii susțin că fata a acceptat propunerea și a pus în aplicare planul într-un apartament închiriat. Ea îl cunoscuse pe militar cu aproximativ zece zile înainte de crimă, prin intermediul aplicației Messenger.

Potrivit anchetei, adolescenta a pregătit băuturi alcoolice în care a adăugat o substanță narcotică, identificată de autorități drept metadonă. După ce a consumat amestecul, militarul și-ar fi pierdut cunoștința.

Ulterior, în timpul unui apel video cu intermediarul său, fata l-a strangulat. Bărbatul a murit prin asfixie mecanică, potrivit informațiilor prezentate de poliție.

Fata a fost reținută, iar anchetatorii au identificat și persoanele despre care susțin că au organizat și coordonat uciderea militarului.

Adolescenta a fost pusă sub acuzare pentru omor premeditat, comis la comandă. Ea se află în arest preventiv și riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.