Meciul U Cluj – Rapid aduce curse suplimentare pe liniile din Cluj-Napoca

Compania de Transport Public Cluj-Napoca a suplimentat luni, 12 octombrie, mai multe curse ale mijloacelor de transport în comun pentru a-i ajuta pe microbiști să ajungă acasă după partida U Cluj- Rapid București, care începe azi de la ora 21.00, pe Cluj Arena.

Stadionul Cluj Arena Foto: Administrator stadion Radu Rațiu

Pentru îmbarcarea călătorilor, mijloacele de transport vor staționa în următoarele stații:

Autobuze – linia 30:

spre IRA – stația Hotel Radisson Blu;

spre cartierul Grigorescu – stația Chios.

Troleibuze – liniile 6 și 25:

spre zona centrală – stația Calea Moților;

spre Bucium – stația Fabrica de Bere.

Tramvaie:

spre Gară – stația Cluj Arena, de pe Splaiul Independenței;

spre Mănăștur – stația Splaiul Independenței.

De asemenea, reamintim călătorilor că, după ora 23:00, pot utiliza și următoarele linii de noapte:

25N: Str. Unirii – Str. Bucium;

54N: cartierul Zorilor – cartierul Grigorescu;

5N: Piața Gării – Str. Traian Vuia.

Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul companiei, www.ctpcj.ro, precum și în aplicația mobilă Tranzy.