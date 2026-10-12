Meciul U Cluj – Rapid aduce curse suplimentare pe liniile din Cluj-Napoca
Compania de Transport Public Cluj-Napoca a suplimentat luni, 12 octombrie, mai multe curse ale mijloacelor de transport în comun pentru a-i ajuta pe microbiști să ajungă acasă după partida U Cluj- Rapid București, care începe azi de la ora 21.00, pe Cluj Arena.
Pentru îmbarcarea călătorilor, mijloacele de transport vor staționa în următoarele stații:
Autobuze – linia 30:
spre IRA – stația Hotel Radisson Blu;
spre cartierul Grigorescu – stația Chios.
Troleibuze – liniile 6 și 25:
spre zona centrală – stația Calea Moților;
spre Bucium – stația Fabrica de Bere.
Tramvaie:
spre Gară – stația Cluj Arena, de pe Splaiul Independenței;
spre Mănăștur – stația Splaiul Independenței.
De asemenea, reamintim călătorilor că, după ora 23:00, pot utiliza și următoarele linii de noapte:
25N: Str. Unirii – Str. Bucium;
54N: cartierul Zorilor – cartierul Grigorescu;
5N: Piața Gării – Str. Traian Vuia.
Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul companiei, www.ctpcj.ro, precum și în aplicația mobilă Tranzy.