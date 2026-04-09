Meciul de fotbal CFR Cluj - FC Dinamo prelungește orarul troleibuzelor și autobuzelor din Cluj

Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) anunță că duminică, 12 aprilie, va prelungi orarele de circulație pentru mai multe troleibuze și autobuze pentru ca microbiștii să aibă cu ce să se întoarcă acasă de la partida de fotbal CFR Cluj - FC Dinamo din Gruia.

„Cu prilejul meciului de fotbal FC CFR 1907 Cluj - FC DINAMO 1948 București, care se va desfășura în data de 12 aprilie, de la ora 21:00, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” vor fi prelungite orarele de circulație până la ora 23:45, pentru facilitarea deplasării spre domiciliu a spectatorilor, pe următoarele linii de transport:

Troleibuze: linia 3 (stația Cloșca) și 4 (stația Central);

Autobuze: liniile 9 și 35 (stația Cloșca și stația Central);

Tramvaie: linia 101 (stația Horea) și linia 102L (stația Facultatea de Litere)”, arată CTP într-un comunicat.

Compania de Transport Public mai precizează că fanii fotbalului pot folosi și transportul de noapte, adică liniile 5 N (Traian Vuia – P-ța Gării), 25 N (Unirii – Bucium) și 54 N (Zorilor – Grigorescu) ale căror programe de circulație pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.