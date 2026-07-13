O tentativă de evadare a unui hoț s-a transformat într-un moment stânjenitor surprins de camerele de supraveghere. Acesta s-a chinuit minute în șir să deschidă o ușă care nu era, de fapt, încuiată. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, a fost filmat de camere în timp ce încerca să părăsească un cămin studențesc din Nottinghamshire, Marea Britanie, după ce furase alimente și băuturi, în decembrie 2025. În imagini se vede cum bărbatul lovește și trage de ușă, fără să observe butonul „push to release”, destinat deschiderii acesteia. După mai multe încercări eșuate, acesta a reușit în cele din urmă să iasă, însă s-a întors ulterior în zona recepției, unde a vrut să fure un televizor prins pe perete. Pe 12 mai 2026, acesta a fost condamnat la trei ani de închisoare, conform newsbreak.com.

Sursa video: Facebook/The independent