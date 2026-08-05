O conductă de alimentare cu gaze naturale a fost avariată accidental de o echipă de muncitori, în timpul unor lucrări de canalizare desfășurate în zona unui cămin strudențesc din Timișoara, la intersecția bulevardului 1 Decembrie 1918 cu strada Ripensia.

Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs în timpul intervenției unor muncitori care lucrau la rețeaua de canalizare și au lovit accidental conducta de gaz, relatează publicația locală Ziua de Vest.

Pentru eliminarea riscului producerii unei explozii, autoritățile au intervenit de urgență și au dispus izolarea perimetrului afectat. De asemenea, mai multe persoane au fost evacuate preventiv dintr-un cămin aflat în apropiere, iar circulația rutieră în zonă a fost suspendată temporar.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri și reprezentanți ai companiei de distribuție a gazelor naturale, care lucrează pentru remedierea avariei și readucerea rețelei în condiții de siguranță.

Din informațiile disponibile până în acest moment, nu au fost înregistrate victime.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite zona și să folosească rute alternative până la finalizarea intervenției și reluarea circulației în condiții normale.

O acțiune similară a avut loc pe 22 iulie, în Sectorul 4 din București, după apariția unei fisuri la o conductă de gaze pe strada Acțiunii, în zona Dedeman Jilava.

În iunie, într-un cartier din Pitești, zeci de persoane au fost evacuate după ce o conductă de gaz a fost avariată în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare.