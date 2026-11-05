Elev din județul Cluj rănit cu un cuțit, în urma unei altercații cu un coleg. IȘJ confirmă incidentul, raportat inițial ca accident

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj confirmă că la Școala Gimnazială din comuna Cătina a avut loc un conflict între doi elevi, în urma căruia unul dintre copii a fost rănit cu un cuțit și transportat la spital. Inițial, conducerea unității de învățământ raportase incidentul ca fiind un accident petrecut pe terenul de sport, însă verificările ulterioare au indicat că a fost vorba despre un conflict între elevi.

Copilul le-ar fi spus inițial profesorilor că s-a tăiat într-o sticlă spartă. Foto: Pixabay

Incidentul s-a petrecut marți dimineață, 3 noiembrie, la scurt timp după sosirea copiilor la școală. Un elev în vârstă de 13 ani, din clasa a II-a, a fost rănit la mână de un coleg de 15 ani, din clasa a VII-a. Cei doi ar fi veri primari.

Potrivit informațiilor publicate de Știri de Cluj, copilul le-ar fi spus inițial profesorilor că s-a tăiat într-o sticlă spartă, în timp ce se afla pe terenul de sport. Cadrele didactice au solicitat intervenția unui echipaj SMURD, care l-a transportat la spital.

ISJ Cluj confirmă conflictul dintre cei doi elevi

Într-un răspuns transmis publicației Știri de Cluj, Inspectoratul Școlar Județean a precizat că a fost informat inițial despre un presupus accident, însă, având în vedere natura rănii, au fost demarate verificări suplimentare și a fost solicitat sprijinul polițiștilor.

„Conducerea unității a informat Inspectoratul Școlar Județean Cluj cu privire la faptul că un elev al Școlii Gimnaziale Cătina s-ar fi accidentat pe terenul de sport al unității. Având în vedere că rana, potrivit primelor îngrijiri medicale de care a beneficiat elevul, indica o posibilă tăietură, la nivelul unității au fost demarate verificări suplimentare și a fost solicitat sprijinul IPJ Cluj”, au transmis reprezentanții instituției.

În urma verificărilor preliminare, inspectoratul a confirmat că nu a fost vorba despre un simplu accident.

„Din verificările preliminare se confirmă că este vorba despre un conflict între doi elevi ai unității”, au precizat reprezentanții ISJ Cluj.

Instituția a mai anunțat că reprezentanții școlii trebuie să informeze părinții și să aplice măsurile prevăzute de legislație, în funcție de gravitatea faptelor.

Un al treilea elev ar fi adus cuțitul la școală

Cuțitul cu care a fost rănit copilul ar fi fost cumpărat de la un magazin și adus la școală de un al treilea elev. Acesta ar fi fost observat de un cadru didactic și depozitat într-un dulap din sala de clasă, de unde ar fi fost luat ulterior de copilul implicat în incident.

Directoarea unității de învățământ, Adela Mihaela Voivod, a declarat anterior că cei doi copii s-ar fi jucat cu un cuțitaș în momentul în care unul dintre ei a fost rănit.

„Nu a înjunghiat pe nimeni, nu, nu. A fost la un incident, s-au jucat cu un cuțitaș și l-a tăiat la mână”, a declarat directoarea pentru publicația citată.

Polițiștii au fost sesizați și efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.