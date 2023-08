De ce miroase Clujul a gunoi. Oficiul European de Luptă Antifraudă a fost sesizat VIDEO

Aerul din Cluj-Napoca este „îmbogățit”, de câteva zile, cu miasme de la la Pata Rât. Garda de Mediu susține că deșeurile biodegradabile nu sunt prelucrate corespunzător, iar ecologiștii susțin că sunt probleme la centru de deșeuri care a înlocuit vechea groapă de gunoi și au sesizat OLAF.

Situația a fost semnalată de luni, 28 august 2023, de mai mulți clujeni și nici până astăzi, când ne apropiem de finalul de săptămână, nu avem o explicație acceptată de toate părțile implicate. Pe rețelele sociale au început să apară glume vis-a-vis de situația neplăcută.

,,Dragi clujeni, cât de rău pute Cluju' unde locuiți? Vă rog să-mi răspundeți pe o scară de la 0 la Alin Tișe. Vă mulțumesc”, a scris, marți, 29 august 2023, actorul Bob Rădulescu pe pagina sa de Facebook.

„Bine ca acu' aflu', după ce am verificat de câteva ori dacă am călcat io în ceva”, „Miroase și în Borhanci de o dăm în hepatita curând!”, ,,Aici în Iris putoarea depășește scara Alin Tișe. Da-i fain la Cluj altfel, nu?”, ,,Prețuri ca la Paris, servicii ca în Bangladesh…”, ,,În centru, efectiv am căutat un hoit în ghena de gunoi, în pivniță și în gradină……nu am găsit nimic …… da era senzație de aproape leșin…… ” – acestea sunt o parte din răspunsurile primite.

Actorul Bob Rădulescu a făcut referire la Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, instituție care a gestionat închiderea vechii gropi de gunoi de la Pata Rât și înlocuirea acesteia cu un Centru de Management Integrat al Deşeurilor (CMID). Diferența dintre vechea groapă de gunoi și CMID consta în faptul că gunoiul produs de clujeni nu mai este pus claie-peste-grămadă rezultând mici „munți” de deșeuri; teoretic, la CMID deșeurile care nu se pot recicla sunt prelucrate astfel încât să nu reprezinte un pericol pentru mediu și, ei bine, să nu miroasă tot orașul când bate vântul dinspre groapa de gunoi.

MIrosul vine de la CMID-ul de 43 de milioane de euro

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), care înlocuiește vechea groapă de gunoi de la Pata Rât, a costat 43 de milioane de euro, dublu față de prețul inițial, și a întârziat un deceniu.

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) este una dintre cele mai mari și scumpe „gropi de gunoi” din țară. Un volum de 1.550.000 de metri cubi de deșeuri va putea fi depozitat aici, celula având o suprafață de 8,95 de hectare. Centrul este compus dintr-o celulă de depozitare a deșeurilor, o stație de sortare și o stație de tratare a gunoaielor, permițând un sistem modern de gestionare a deșeurilor.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a cerut, marți, iertare clujenilor pentru miros, la o emisiune online. „Ca autoritate publică județeană, îmi fac datoria să-mi cer iertare clujenilor pentru miros. Aș vrea să-i informez că, încă din data de 23 august, am sesizat Agenția de Mediu pentru a verifica exact cauza acestui miros și pentru a se dispune măsuri de remediere. Consiliul Județean Cluj a aplicat penalizări și a solicitat acestor instituții luarea de măsuri. Administrarea CMID-ului și ridicarea gunoaielor din întreg județul au fost date unei firme private. Dacă nu se îndeplinește contractul, noi aplicăm sancțiuni, lucru pe care l-am făcut deja”, a declarat președintele CJ Cluj, la un post de radio local.

Ce spune Garda de Mediu

Primarul Emil Boc a susținut că din analizele făcute de autorități „cu înalt grad de probabilitate” cauza mirosului este Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID).

„Prima grijă a fost să vedem ce se întâmplă la depozitul de la Pata Rât, la vechea rampă, care este înschisă, pentru că în trecut am avut o problemă cu manipularea deșeurilor de acolo. La rampa de la Pata Rât nu este nicio problemă, este intactă. (...) După analizele pe care le avem la această oră, 14.16, cu înalt grad de probabilitate cauza mirosului pentru ce avem în Cluj-Napoca este nerespectarea procedurilor la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor de către firma Supercom care operează Centrul. Asta este concluzia preliminară de acum”, a explicat primarul într-o emisiune online.

Comisarul de la Garda de Mediu Cluj, Lucian Stanca, a declarat că din cele constatate angajații instituției „cred” că sursa mirosului ar fi depozitul de deșeuri al CMID. Explicația: la depozitul unde ar trebui tratate deșeurile reziduale în cadrul instalației de tratare mecano-biologică a Centrului de Deșeuri, s-au acumulat stocuri de deșeuri care urmează a fi tratate. În condiții de căldură extremă și de faptul că vântul a bătut dinspre Pata Rât spre oraș, s-a ajuns la situația neplăcută. Stanca a susținut că a luat măsuri pentru remedierea situației.

Istvan Szakats: e nevoie de o anchetă a autorităților europene

Ciudat este că operatorul CMID, firma Supercom, susține că nu din cauza firmei a apărut mirpsul și a cerut analize de aer la o instituție independentă și care vor dura două sau trei zile.

„Eu acum vin de la gară, și miroase a gunoi. Nu e găinaț de la Aiton (sat de lângă Cluj-Napoca-nr). Asta (afirmația Supercom - nr) este o diversiune. În fiecare an, orașul miroase de la CMID. Miroase același gunoi. Este o diversiune organizată cu cârdășia instituțiilor, în principal Garda de Mediu”, a declarat, joi, 31 august 2023, activistul civic Istvan Szakats, care a urmărit în ultimii ani îndeaproape situația de la Pata Rât.

Szakats susține că sunt două motive principale care determină mirosul.

Pe de o parte - spune el - sunt cele peste o sută de mii de tone de deșeuri biodegradabile în putrefacție, aruncate nesortate și netratate, din august 2020 la groapa de gunoi numită CMID de către regia Primăriei, RADP, care trebuia să desființeze „muntele de gunoi” format de zeci de ani la Pata Rât.

Pe de altă parte, nici firma privată Supercom, care a preluat administrarea, nu sortează și tratează deșeurile așa cum ar trebui.

Szakats a explicat cum ar trebui prelucrate deșeurile biodegradabile: deșeurile trebuie sortate (în Cluj-Napoca, deșeurile sunt sortate selectiv, deci teoretic în celula 1 ar trebui să fie doar gunoi care nu poate fi reciclat - nr), puse în silozuri, tratate cu o bacterie care accelerează procesul de putrefacție și după ce a stat două săptămâni în siloz se duce la groapa de gunoi.

„Acest lucru nu se întâmplă. În celula 1 este plin de saci, saltele, cauciucuri, saci, se aruncă acolo totul vrac. Nu poți să zici că din greșeală mai aruncă lucruri neconforme, ci este plin de deșeuri neconforme pe toată suprafața. Înseamnă că asta este o practică curentă și structurală”, a precizat el.

L-am întrebat pe Szakats cum vede rezolvarea problemei: „Firma care administrează CMID, Supercom, ar trebui să funcționeze la capacitate pe care au declarat că o au când au preluat administrarea, dar nu o au. Ar trebui să aibă utilaje, dar nu are. Se prefac că tratesează deșeurile și le aruncă netratate în depozit. N-ai scăpare de asta, deoarece de fiecare dată vor fi probleme”.

Istvan Szakats spune că se impune o anchetă europeană și că a sesizat, în urmă cu mai multe luni, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în legătură cu neregulile de la CMID, care au fost posibile cu concursul autorităților locale.