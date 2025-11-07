search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

8 noiembrie, ziua în care s-a născut Nicolae Paulescu, savantul român care a descoperit insulina

0
0
Publicat:

La 8 noiembrie 1869 s-a născut, la București, medicul Nicolae Paulescu, savantul care a descoperit insulina și a pus bazele tratamentului modern al diabetului, contribuție recunoscută la nivel internațional.

Nicolae Paulescu s-a născut la data de 8 noiembrie 1869 FOTO Arhivă
Nicolae Paulescu s-a născut la data de 8 noiembrie 1869 FOTO Arhivă

1847 – Se naște Bram Stoker

La 8 noiembrie 1847 s-a născut, la Dublin, scriitorul irlandez Bram Stoker, cunoscut mai ales pentru romanul său gotic Dracula, publicat în 1897. Lucrarea a influențat profund literatura horror și imaginea modernă a vampirului.

Pe lângă activitatea literară, Stoker a fost managerul teatrului Lyceum din Londra și colaborator apropiat al actorului Henry Irving. A scris mai multe romane și povestiri fantastice, însă Dracula rămâne cea mai importantă contribuție a sa la cultura universală.

1869 – Se naște Nicolae Paulescu

La 8 noiembrie 1869 s-a născut, la București, medicul și fiziologul Nicolae Paulescu, descoperitorul insulinei. În 1921, acesta a publicat rezultatele cercetărilor sale privind efectul extractului pancreatic asupra diabetului.

Paulescu a obținut izolația unei substanțe active pe care a numit-o „pancreină”, echivalentă cu insulina identificată ulterior. Deși nu a primit Premiul Nobel, contribuția sa științifică este recunoscută internațional ca fundamentală pentru tratamentul diabetului.

1917 – Lenin publică decretul asupra pământului

La 8 noiembrie 1917, în ziarul Izvestia a fost publicat decretul asupra pământului, redactat de Vladimir Ilici Lenin. Documentul prevedea confiscarea fără despăgubire a terenurilor aparținând proprietarilor, bisericilor și statului.

Măsura a fost una dintre primele decizii majore ale guvernului bolșevic, contribuind la atragerea sprijinului țăranilor pentru noul regim. Decretul a pus bazele reformei agrare sovietice și a consolidat controlul bolșevicilor asupra mediului rural.

1935 – Se naște Alain Delon

La 8 noiembrie 1935 s-a născut, la Sceaux, actorul francez Alain Delon. Considerat una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei europene, a devenit celebru în anii ’60 prin roluri în filme ca Plein Soleil, Rocco și frații săi și Le Samouraï.

Citește și: Inventatorul insulinei, Nicolae Paulescu, a fondat primul partid din Europa care a adoptat zvastica drept simbol oficial

Delon a colaborat cu regizori importanți precum Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville și Michelangelo Antonioni. A primit numeroase distincții, inclusiv un premiu onorific la Festivalul de la Cannes, pentru întreaga sa carieră.

1945 – Tineretul PNȚ și PNL protestează la București

La 8 noiembrie 1945, în Piața Palatului Regal din București, tineretul PNȚ și PNL a organizat o amplă manifestație anticomunistă, cu ocazia onomasticii regelui Mihai I. Evenimentul a fost reprimat violent de autoritățile pro-sovietice.

Protestul a reprezentat una dintre ultimele expresii publice ale opoziției democratice înaintea instaurării regimului comunist. Mulți participanți au fost arestați, iar partidele istorice au fost treptat eliminate de pe scena politică.

1960 – John F. Kennedy câștigă alegerile prezidențiale

La 8 noiembrie 1960, John F. Kennedy a fost ales cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite, învingându-l pe vicepreședintele republican Richard Nixon. Alegerile au fost unele dintre cele mai strânse din istoria SUA.

Kennedy a devenit cel mai tânăr președinte ales și primul catolic din istoria americană care a deținut această funcție. Mandatul său a fost marcat de criza rachetelor din Cuba, programul spațial Apollo și avansul mișcării pentru drepturi civile.

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
digi24.ro
image
Donald Trump vorbește în termeni elogioși despre România: ”Îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat” VIDEO
stirileprotv.ro
image
Urări de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei
gandul.ro
image
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
mediafax.ro
image
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci mi-a zis Meme de el”
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Comandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aur
observatornews.ro
image
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la cerere
playtech.ro
image
Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai bine. Dar nu le aud!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu 1 trilion $, câte Românii ar încăpea în această sumă și de ce...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
ANAF începe o nouă rundă de controale drastice. Cine sunt cei vizați
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Atenție la escrocheriile de Black Friday: cum sunt păcăliți românii pe TikTok cu promisiuni false de câștiguri rapide? VIDEO
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Virginia Rogin rupe tăcerea despre căsnicia ei și trecutul dureros: „A fost un soț prost” Motivul pentru care actrița nu s-a recăsătorit
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?