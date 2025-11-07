8 noiembrie, ziua în care s-a născut Nicolae Paulescu, savantul român care a descoperit insulina

La 8 noiembrie 1869 s-a născut, la București, medicul Nicolae Paulescu, savantul care a descoperit insulina și a pus bazele tratamentului modern al diabetului, contribuție recunoscută la nivel internațional.

1847 – Se naște Bram Stoker

La 8 noiembrie 1847 s-a născut, la Dublin, scriitorul irlandez Bram Stoker, cunoscut mai ales pentru romanul său gotic Dracula, publicat în 1897. Lucrarea a influențat profund literatura horror și imaginea modernă a vampirului.

Pe lângă activitatea literară, Stoker a fost managerul teatrului Lyceum din Londra și colaborator apropiat al actorului Henry Irving. A scris mai multe romane și povestiri fantastice, însă Dracula rămâne cea mai importantă contribuție a sa la cultura universală.

1869 – Se naște Nicolae Paulescu

La 8 noiembrie 1869 s-a născut, la București, medicul și fiziologul Nicolae Paulescu, descoperitorul insulinei. În 1921, acesta a publicat rezultatele cercetărilor sale privind efectul extractului pancreatic asupra diabetului.

Paulescu a obținut izolația unei substanțe active pe care a numit-o „pancreină”, echivalentă cu insulina identificată ulterior. Deși nu a primit Premiul Nobel, contribuția sa științifică este recunoscută internațional ca fundamentală pentru tratamentul diabetului.

1917 – Lenin publică decretul asupra pământului

La 8 noiembrie 1917, în ziarul Izvestia a fost publicat decretul asupra pământului, redactat de Vladimir Ilici Lenin. Documentul prevedea confiscarea fără despăgubire a terenurilor aparținând proprietarilor, bisericilor și statului.

Măsura a fost una dintre primele decizii majore ale guvernului bolșevic, contribuind la atragerea sprijinului țăranilor pentru noul regim. Decretul a pus bazele reformei agrare sovietice și a consolidat controlul bolșevicilor asupra mediului rural.

1935 – Se naște Alain Delon

La 8 noiembrie 1935 s-a născut, la Sceaux, actorul francez Alain Delon. Considerat una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei europene, a devenit celebru în anii ’60 prin roluri în filme ca Plein Soleil, Rocco și frații săi și Le Samouraï.

Delon a colaborat cu regizori importanți precum Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville și Michelangelo Antonioni. A primit numeroase distincții, inclusiv un premiu onorific la Festivalul de la Cannes, pentru întreaga sa carieră.

1945 – Tineretul PNȚ și PNL protestează la București

La 8 noiembrie 1945, în Piața Palatului Regal din București, tineretul PNȚ și PNL a organizat o amplă manifestație anticomunistă, cu ocazia onomasticii regelui Mihai I. Evenimentul a fost reprimat violent de autoritățile pro-sovietice.

Protestul a reprezentat una dintre ultimele expresii publice ale opoziției democratice înaintea instaurării regimului comunist. Mulți participanți au fost arestați, iar partidele istorice au fost treptat eliminate de pe scena politică.

1960 – John F. Kennedy câștigă alegerile prezidențiale

La 8 noiembrie 1960, John F. Kennedy a fost ales cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite, învingându-l pe vicepreședintele republican Richard Nixon. Alegerile au fost unele dintre cele mai strânse din istoria SUA.

Kennedy a devenit cel mai tânăr președinte ales și primul catolic din istoria americană care a deținut această funcție. Mandatul său a fost marcat de criza rachetelor din Cuba, programul spațial Apollo și avansul mișcării pentru drepturi civile.