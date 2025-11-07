search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Economistul șef al BNR: „Trebuie să ne asigurăm autosuficiența în energie și alimente”. De ce pensiile nu trebuie să crească mai rapid decât salariile

Pentru ca România să atingă criteriile de convergență cu Uniunea Europeană, salariile și pensiile trebuie să fie corelate cu productivitatea, economia trebuie integrată în lanțurile de producție europene, a afirmat Valentin Lazea, economist șef la Banca Națională a României.

Valentin Lazea FOTO: Arhivă, Adevărul
Valentin Lazea FOTO: Arhivă, Adevărul

„Sunt câteva precondiții pentru a putea să reluăm convergența la un nivel superior. Unu- salariile să nu crească mai rapid decât productivitatea, an de an, pe termen lung. Doi-pensiile să nu crească mai rapid decât salariile. Trei- integrarea mai deplină a economiei în lanțurile de producție europene, chiar dacă tendințele și tentațiile sunt ca fiecare economie să se descurce cum poate. Și, nu în ultimul rând, asigurarea autosuficienței și chiar a unui excedent în materie de energie și de produse alimentare, pentru că un stat trebuie să aibă acest minim de existență, energie și alimente, încât să-și satisfacă necesitățile interne și chiar să exporte”, a explicat vineri, 7 noiembrie, Valentin Lazea, la summit-ul Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană, potrivit Agerpres.

În opinia economistului, procesul de convergență a fost încetinit de neglijarea echilibrelor macroeconomice.

„Dacă vorbim despre cauzele încetinirii procesului de convergență, acestea se regăsesc în faptul că, până în prezent, convergența s-a făcut prin ignorarea completă a echilibrelor macroeconomice. Deficitul bugetar, deficitul de cont curent, inflația au fost indicatori care n-au interesat aproape pe nimeni dintre decidenți. Ca atare, România a ajuns pe ultimul loc din Uniunea Europeană la acești trei indicatori. Nu poți să speri să continui să convergi când ai aceste pietre de moară agățate de picioare”, a transmis economistul BNR.

Potrivit publicației citate, printre alte obstacole identificate de Lazea se numără dominația politicului asupra fiscalului și credința că Banca Centrală poate corecta orice dezechilibre create de politicile fiscale.

„E dominația politicului asupra fiscalului. De prea puține ori în guverne se face auzită vocea ministrului de Finanțe. În orice țară dezvoltată, ministrul de Finanțe este cel care are drept de veto în Guvern. El are pâinea și cuțitul. La noi, ministrul de Finanțe, de regulă, în Guvern, este omul care preia cererile și se străduiește să le acomodeze cu cât posibil mai mult. Nu este al doilea ca putere după prim-ministru, cum normal ar trebui să fie. Deci, avem o problemă instituțională gravă. Apoi, nu numai că înăuntrul guvernelor ministrul de Finanțe nu este ascultat, ci avem dominanța fiscală asupra politicii monetare.

Cu alte cuvinte, ignorarea consecințelor inflaționiste ale diverselor politici fiscale, inclusiv cadouri electorale etc. E și credința absurdă că Banca Centrală ar putea corecta orice dezechilibre create prin politicile fiscale. Iar obiceiul de a supra-contracta uneori cu 200% sau 300%, lucru care, e valabil nu numai pentru fondurile europene, e valabil și înăuntrul bugetului României... Filosofia care predomină este: <lasă să prind și eu acolo o bucățică> și nu contează dacă proiectul se va desfășura pe 5 ani, pe 10 ani sau pe 50 de ani. Ăsta este un defect de gândire și de abordare care are cauze adânci structurale și la care va trebui renunțat. (....) Poate că a fost nevoie de această criză pentru ca un guvern hotărât și un prim-ministru hotărât să facă reformă și să pună ordine în toate aceste obiceiuri negative”, a concluzionat Lazea.

Summitul, organizat de Confederația Patronală Concordia, a reunit lideri din mediul de afaceri, academic și politic pentru a dezbate modul în care România poate trece de la o economie bazată pe costuri competitive la una bazată pe inovare și valoare adăugată.

Invitați de onoare au fost președintele României, Nicușor Dan, și președintele BusinessEurope, Fredrik Persson. 

