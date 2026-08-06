Curse de noapte pe durata Festivalului Untold din Cluj-Napoca spre Gilău. Anunțul Companiei de Transport Public

Linia metropolitană M51 Cluj-Napoca-Gilău va avea curse de noapte pe durata Festivalului Untold, anunță reprezentanții Companiei de Transport Public (CTP) din Cluj-Napoca.

„Primăria Gilău și CTP Cluj-Napoca informează publicul călător că în perioada 6 – 9 august, cu ocazia festivalului Untold, vor fi asigurate curse de noapte pe linia metropolitană M51 (Cluj-Napoca – Gilău), în urma solicitărilor venite din partea locuitorilor către Primăria UAT Gilău”, precizează conducerea CTP.

Totodată, compania mai anunță că prelungește programul transportului public pe timpul nopții și suplimentează numărul mijloacelor de transport în comun pe durata Festivalului Untold 2026 pe următoarele linii:

• 5 (Aeroport – Piața Gării;

• 6 (Bucium – Aurel Vlaicu);

• 10 (Str. Unirii – B-dul Muncii);

• 24B (Piața Unirii – VIVO!);

• 25 (Bucium – Str. Unirii);

• 30 (Grigorescu – Aurel Vlaicu);

• 31 (Piața Mihai Viteazul – Calea Baciului);

• 35 (Zorilor – Piața Gării);

• 44 (Grigorescu – Soporului);

• 47 (Harghitei – Piața Mihai Viteazul);

• M26 (Uzinei Electrice – Cetate);

• M43 (Aurel Vlaicu – Dezmir).