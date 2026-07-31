Restricții de circulație pentru Untold 2026. Mai multe lunii de autobuze și tramvaie își modifică traseele în Cluj-Napoca

Autoritățile din Cluj-Napoca anunță o serie de modificări în rutele mai multor linii de autobuze și tramvaie începând cu acest weekend.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) anunță mai multe schimbări în traseele mijloacelor de transport în comun ca urmare a restricționării circulației rutiere în zona Parcului Central, în perioada 31.07.2026 - 17.08.2026.

„Începând cu data de 31.07.2026, liniile 26, 26L, 27, 28, 28B, 41 și 44 vor circula deviat:

Dus: Din str. Alexandru Vlahuță pe str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu – str. General Dragalina. Se suspenda stațiile Cluj Arena și Parcul Central. Se alocă suplimentar o stație în proximitatea Pieței 14 Iulie și stația Dragalina Sud.

Întors: la întoarcere vor circula pe traseul de baza pe strada Dragalina - str. Octavian Goga.

Linia metropolitană M26 ( Cetatea Fetei – Cluj Napoca ) va circula deviat din Splaiul Independenței – str. Uzinei Electrice – str. Otetului – Calea Mănăștur. Se suspendă stația Fabrica de Bere. (Pe perioada devierii, călătorii pot utiliza liniile care asigură legătura între zona centrală și cartierul Mănăștur, respectiv liniile 1, 6, 7, 9, 14, 24, 24B, 25, 29, 52, 101 și 102, fără achitarea unui titlu de călătorie suplimentar, în limita valabilității titlului de transport deținut).

Începând cu data de 03.08.2026, circulația tramvaielor pe linia 102 si 102L se suspendă. Pe linia 100 P-ța Gării – B-dul Muncii vor circula tramvaie.

Linia 101A: Bucium – Piata Garii - tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze si vor avea următorul traseu:

Dus: spre P-ța Gării traseul va fi deviat din Splaiul Independenței pe str. Giuseppe Garibaldi - str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu – str. General Dragalina. Se suspendă stația Cluj Arena, statia Parcul Central, George Baritiu. Se alocă suplimentar o stație în proximitatea Pieței 14 Iulie si stația Dragalina Sud.

Întors: P-ța Gării - str. Horea – str. Dragalina – str. Octavian Goga – P-ta 14 Iulie - str. Giuseppe Garibaldi – str. Splaiul Independenței – str. Plopilor – str. Primăverii. Se suspendă stația Opera Maghiara și stația Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stațiile de pe traseu: stația Dragalina Nord, Octavian Goga și Giuseppe Garibaldi”, anunță reprezentanții CTP.