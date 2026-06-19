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Raliul Clujului schimbă traseele mijloacelor de transport din „capitala” Ardealului. Zonele unde au fost impuse restricții de circulație

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Raliul Clujului, desfășurat în intervalul 19-21 iunie, aduce o serie de schimbări în traseul mai multor autobuze, troleibuze și tramvaie din Cluj-Napoca.

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Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) anunță o serie de restricții de circulația în zona stadionului Cluj Arena. Astfel, vineri, în data de 19 iunie, după orele 22:30, și sâmbătă, 21 iunie, între orele 16:00 – 20:30, este restricționată circulația pe Splaiul Independenței.

Mai precis:

Linia 30 Cartier Grigorescu – str. Aurel Vlaicu, în continuare va circula deviat:

Tur: Din P-ța 14 Iulie, str. Giuseppe Garibaldi, str. Uzinei Electrice, str. Otetului, Calea Moților, str. Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, str. Aurel Vlaicu. Stații suspendate: Cluj Arena, stația Hotel Radisson. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Retur: de pe Calea Moților – str. Otetului - str. Uzinei Electrice – str. Giuseppe Garibaldi - P-ța 14 Iulie – str. A. Vlahuță – str. Fântânele – str. Paul Ioan. Stații suspendate: Chios și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stația Sala Polivalentă de pe strada Uzinei Electrice.

Linia 27, 28/28B și 44

Tur: str. Alexandru Vlahuță - str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu - str. General Dragalina. Se anulează stația Parcul Central și se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: traseu neschimbat pe str. General Dragalina, str. Octavian Goga, str. Alexandru Vlahuță.

Linia metropolitană M26 Cetatea Fetei – Cluj Napoca:

Va circula deviat spre Cluj Napoca – de pe strada Plopilor – str. Uzinei Electrice, str. Otetului, Calea Mănăștur, Calea Florești. Se suspenda stația Cluj Arena, statia parcul Central, stația Piata Mihai Viteazul Sud și stația Fabrica de Bere. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze (101A), care vor circula pe traseu deviat, astfel:

Tur: str. Primăverii – str. Plopilor - Pod Garibaldi – str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu - str. General Dragalina – str. Horea – P-ța Gării. Se suspendă stațiile Cluj Arena, Parcul Central și G. Barițiu. Se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: Piața Gării – str. I.L. Caragiale - str. Horea – str. General Dragalina – P-ța 14 Iulie - Pod Garibaldi – str. Plopilor- str. Primăverii – Bucium. Se suspendă stațiile Opera Maghiară Est și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stațiile Dragalina Nord, Octavian Goga și Piața 14 Iulie. Pe traseul P-ța Gării – B-dul Muncii vor circula tramvaie pe linia 100.

Linia de noapte 54N: Cart. Zorilor – zona centrală – Cart. Grigorescu

Dus: strada Observatorului - Calea Turzii - Piata Cipariu - Piata Avram Iancu - Bdul 21 Decembrie 1989 – str. Memorandumului - Calea Motilor – str. Otetului - str. Uzinei Electrice – str. Giuseppe Garibaldi - P-ța 14 Iulie – str. A. Vlahuta – str. Fantanele – str. Paul Ioan. Se suspendă următoarele stații: Chios și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stația Sala Polivalenta de pe strada Uzinei Electrice.

Întors: Din P-ța 14 Iulie, str. Giuseppe Garibaldi, str. Uzinei Electrice, str. Otetului, Calea Moților, str. Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989 – Piața Stefan Cel Mare - Calea Turzii - strada Observatorului. Se suspendă stația Cluj Arena, stația Hotel Raddinson. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Duminică 22.06.2025 în intervalul orar 07:45 – 13:00 va avea loc proba specială Făget. Prin urmare:

⛔ Cursa de la ora 09:00 a liniei M16 de pe strada Posada se suspendă.

⛔ Cursa de la ora 09:40 a liniei M16 din Ciurila se suspendă.

⛔ Cursa de la ora 09:10 a liniei M71 de pe strada Posada se suspendă.

⛔ Cursa de la ora 10:00 a liniei M71 din Petrestii de Jos se suspendă”.

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