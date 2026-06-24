Restricții de circulație și autobuze deviate în Cluj-Napoca pentru Cluj Running Festival. Ghidul complet al modificărilor

Clujul găzduiește duminică, 28 iunie „Cluj Running Festival”, iar pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv, autoritățile au instituit restricțiile de circulație care modifică temporar traseelor unor linii de transport public.

Astfel, în data de 28 iunie, între orele 6.00 și 12.00, Compania de Transport Public din Cluj-Napoca (CTP) a operat următoarele modificări:

* Linia 30 – Cartier Grigorescu – str. Aurel Vlaicu

Tur: str. Alexandru Vlahuță – str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu – str. General Dragalina. Se suspendă stațiile: Uzinei Electrice, Calea Moților, Memorandumului Sud și Victoria. Se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Regele Ferdinand – str. General Dragalina – str. General Eremia Grigorescu – str. George Enescu – str. Alexandru Vlahuță. Se suspendă stațiile: Memorandumului Nord, Spitalul de Copii, Fabrica de Bere și Uzinei Electrice. Se alocă suplimentar stațiile Central și Dragalina Nord.

* Linia 27 – Cartier Grigorescu – Piața Gării

Tur: str. Alexandru Vlahuță – str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu – str. General Dragalina. Se suspendă stațiile: Piața 14 Iulie, Hotel Sport și Parcul Central. Se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: traseu neschimbat pe str. General Dragalina – str. Octavian Goga – str. Alexandru Vlahuță. Se suspendă stațiile: Octavian Goga și 14 Iulie Nord.

* Liniile 28 și 28B – Piața Mihai Viteazul – Cartier Grigorescu – VIVO!

Tur: str. Alexandru Vlahuță – str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu – str. General Dragalina. Se suspendă stațiile: Piața 14 Iulie, Hotel Sport și Parcul Central. Se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: traseu neschimbat pe str. General Dragalina – str. Octavian Goga – str. Alexandru Vlahuță. Se suspendă stațiile: Octavian Goga și 14 Iulie Nord.

* Linia 44 – Cartier Grigorescu – str. Soporului

Tur: str. Alexandru Vlahuță – str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu – str. General Dragalina. Se suspendă stațiile: Piața 14 Iulie, Hotel Sport și Parcul Central. Se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: traseu neschimbat pe str. General Dragalina – str. Octavian Goga – str. Alexandru Vlahuță. Se suspendă stațiile: Octavian Goga și 14 Iulie Nord.

* Linia metropolitană M26 – Cetatea Fetei – Cluj-Napoca

Linia M26 va circula pe traseul actual deviat: str. Plopilor – str. Uzinei Electrice – str. Oțetului – Calea Mănăștur – Calea Florești. Se suspendă stațiile: Cluj Arena, Parcul Central, Piața Mihai Viteazul Sud și Fabrica de Bere. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion, situată pe str. Uzinei Electrice.

* Tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze (linia 101A)

Tur: str. Primăverii – Calea Mănăștur – Calea Moților – str. Memorandumului – str. Horea. Se suspendă stațiile: Plopilor Sud, Uzinei Electrice, Cluj Arena, Parcul Central și George Barițiu. Se alocă suplimentar stațiile: Calea Mănăștur, Agronomia, Calea Moților, Memorandumului Sud și Central.

Retur: str. Horea – str. Regele Ferdinand – str. Memorandumului – Calea Moților – Calea Mănăștur – str. Primăverii. Se suspendă stațiile: Opera Maghiară Est, Splaiul Independenței, Sala Sporturilor și Plopilor Nord. Se alocă suplimentar stațiile: Memorandumului Nord, Spitalul de Copii, Fabrica de Bere și Grădini Mănăștur.