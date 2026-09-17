 Crin Antonescu îl atacă pe Nicușor Dan după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „O profundă iresponsabilitate, care merge până la penibil” | adevarul.ro
search
Joi, 17 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Crin Antonescu îl atacă pe Nicușor Dan după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „O profundă iresponsabilitate, care merge până la penibil”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Crin Antonescu acuză o „profundă iresponsabilitate” în modul în care Nicușor Dan a făcut nominalizarea pentru funcția de premier. Reacția vine după ce președintele l-a propus pe Siegfried Mureșan, deși nu exista încă o majoritate parlamentară conturată.

Fostul președinte PNL Crin Antonescu
Fostul președinte PNL Crin Antonescu Foto: Inquam photos

Crin Antonescu a criticat atât desemnarea lui Mureșan, cât și faptul că Nicușor Dan a făcut anunțul înainte ca acesta să confirme că acceptă funcția.

„Sincer să fiu, chiar nu mă așteptam ca domnul președinte Nicușor Dan să dea dovadă de o atât de adâncă iresponsabilitate, care merge până la penibil. Unde ați mai văzut, dacă a mai văzut cineva, să-mi spună și mie, e un interes pur și simplu științific, unde ați mai văzut vreodată un președinte de țară să anunțe că desemnează ca prim-ministru, candidat de prim-ministru pe cineva, după care să ne spună: și acum să vedem dacă vrea. Dar este elementar, pentru Dumnezeu! Vrei să desemnezi pe unul? Îl întrebi înainte: Mă, te desemnez. Vrei sau nu vrei?”, a spus Antonescu.

Fostul lider PNL a susținut că președintele s-a pus astfel într-o situație neobișnuită.

„Cum e posibil să te pui în această postură? Adică mă gândesc, de trei luni, mă gândesc adânc eu, Nicușor Dan, și după trei luni am găsit soluția: Siegfried Mureșan. Acum să vedem dacă vrea. După ce eu ies la pupitrul prezidențial și la anunțul unei țări întregi, care așteaptă, vai de capul ei, în fine un guvern”, a afirmat fostul candidat.

Antonescu: „Ne duce să mai pierdem cel puțin încă vreo două săptămâni”

Crin Antonescu a susținut că desemnarea lui Siegfried Mureșan ar putea fi, într-unul dintre scenariile sale, o mișcare care să ducă la un nou eșec și la prelungirea crizei politice.

„Din două una: ori în scenariul pe care l-ați evocat dumneavoastră mai înainte, domnul Nicușor Dan face figuri, adică îl propune pe Siegfried Mureșan, ca să închidă gura unora, dar știind că nu trece și așa mai departe. Deci, într-o variantă, noi avem niște jocuri, de data asta nu ale partidelor, nu ale lui Bolojan, ale lui Nicușor Dan în persoană, care ne duce să mai pierdem cel puțin încă vreo două săptămâni”, a spus el.

Antonescu a vorbit și despre posibilitatea ca Mureșan să reușească să formeze o majoritate parlamentară.

„Dar poate e a doua variantă? Adică domnul Siegfried Mureșan chiar face majoritate. În ce suntem în situația absolut scandaloasă să avem prim-ministru pe unul ca Siegfried Mureșan. Pot să justific aceste lucruri când vreți să le detaliez, de ce spun asta”, a declarat Antonescu.

Acesta i-a reproșat lui Nicușor Dan că nu a reușit să pună capăt crizei politice.

„Și reproșez lui Nicușor Dan că era singurul care putea pune capăt acestei mascarade în care Bolojan și USR-ul, adică formațiunile politice de pe locul trei și de pe locul patru la ultimul rând de alegeri, țin țara asta”, a spus fostul candidat.

Crin Antonescu a criticat și varianta în care Siegfried Mureșan ar reuși să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru formarea Guvernului.

„Să avem în fruntea țării un om care acum câteva zile cerea să i se taie fondurile României”, a afirmat Antonescu.

Nicușor Dan a anunțat, joi, 17 septembrie după consultările cu partidele parlamentare, că îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Președintele a explicat că acesta a fost candidatul care a obținut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor, dar a precizat că nu există, în acest moment, o majoritate parlamentară conturată.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
digi24.ro
image
Un profesor român de la Stanford, în spatele unui experiment fără precedent: șoareci cu jumătate de creier uman
stirileprotv.ro
image
Siegfried Mureșan, propunerea USR-Bolojan, desemnat de Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României. Europarlamentarul a fost propus înainte să confirme că vrea să ocupe funcția
gandul.ro
image
EXPLICAȚIE! Ce urmează după desemnarea premierului? Când se poate ajunge la anticipate
mediafax.ro
image
Cu ce echipă ține Siegfried Mureşan, noua propunere de premier a președintelui Nicușor Dan! A mers alături de tatăl său la un meci istoric pentru club - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
Cum se explică decizia președintelui Nicușor Dan de a-l propune pe Siegfried Mureșan pentru postul de prim-ministru: „Nu este o soluție foarte convingătoare”
libertatea.ro
image
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Șeful Dacia, avertisment brutal: „Renault poate produce mașini și în altă parte!” » De ce România PIERDE din competitivitate
gsp.ro
image
"Era mort". Au apărut imaginile! Ce a putut să facă Raheem Sterling, după accidentul de pe autostradă
digisport.ro
image
Serghei Mizil a spus cât primește pensie în fiecare lună: „Toată ziua stau în vacanță”
click.ro
image
O milionară a cumpărat o casă de 16.000.000 dolari pentru iubitul escortă masculină. Acesta i-a furat apoi toți banii
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
România introduce modelul american de pensii. Care este marele avantaj
observatornews.ro
image
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
cancan.ro
image
Stagiul complet de cotizare la pensie crește de la 1 octombrie. Cine va munci mai mult înainte de pensionare?
newsweek.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
prosport.ro
image
Ce colete pot atrage atenția ANAF. Curierii raportează lunar încasările din ramburs. Diferența dintre o vânzare personală și o activitate impozabilă
playtech.ro
image
Dan Petrescu, tot mai aproape de revenirea în fotbal! Imaginile care spun totul despre antrenorul dorit la FCSB. Video Exclusiv
fanatik.ro
image
Guvern PSD-AUR, anticipate sau suspendarea președintelui. Variantele pentru ieșirea din criză. De ce a treia propunere de premier ar putea fi votată
ziare.com
image
Ce caută mii de blocuri de beton pe fundul mării în Grecia. Peste 6.000 au fost scoase din apă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Ciucu, întâlnire de grad zero în dosul Primăriei Capitalei | Foto Exclusiv
mediaflux.ro
image
Ce se află în meniul cafenelei deschise, ieri, de Dan și Diana Șucu
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Serghei Mizil a spus cât primește pensie în fiecare lună: „Toată ziua stau în vacanță”
click.ro
image
Ultimele cuvinte ale generalului Dorin Ioniță. Biletul de adio, întins pe 12 pagini
click.ro
image
Tony, gest sfâșietor la mormântul Mădălinei Apostol, după înmormântare. Ce a făcut fiul vedetei când toți au plecat
click.ro
filmul The Battle Of Austerlitz despre Pauline Bonaparte foto profimedia 0418529902 jpg
„Nimfomană chiar și în public”. Prințesa care trăia numai pentru plăcere purta rochii transparente, care-i expuneau „atuurile naturale”
okmagazine.ro
Printul Harry si Regina Camilla jpg
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
A scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!”
image
Serghei Mizil a spus cât primește pensie în fiecare lună: „Toată ziua stau în vacanță”

OK! Magazine

image
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză, pe fondul consumului de alcool, a furioasei Regina Camilla. Îi cere lui Charles imposibilul