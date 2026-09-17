Crin Antonescu îl atacă pe Nicușor Dan după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „O profundă iresponsabilitate, care merge până la penibil”

Crin Antonescu acuză o „profundă iresponsabilitate” în modul în care Nicușor Dan a făcut nominalizarea pentru funcția de premier. Reacția vine după ce președintele l-a propus pe Siegfried Mureșan, deși nu exista încă o majoritate parlamentară conturată.

Fostul președinte PNL Crin Antonescu Foto: Inquam photos

Crin Antonescu a criticat atât desemnarea lui Mureșan, cât și faptul că Nicușor Dan a făcut anunțul înainte ca acesta să confirme că acceptă funcția.

„Sincer să fiu, chiar nu mă așteptam ca domnul președinte Nicușor Dan să dea dovadă de o atât de adâncă iresponsabilitate, care merge până la penibil. Unde ați mai văzut, dacă a mai văzut cineva, să-mi spună și mie, e un interes pur și simplu științific, unde ați mai văzut vreodată un președinte de țară să anunțe că desemnează ca prim-ministru, candidat de prim-ministru pe cineva, după care să ne spună: și acum să vedem dacă vrea. Dar este elementar, pentru Dumnezeu! Vrei să desemnezi pe unul? Îl întrebi înainte: Mă, te desemnez. Vrei sau nu vrei?”, a spus Antonescu.

Fostul lider PNL a susținut că președintele s-a pus astfel într-o situație neobișnuită.

„Cum e posibil să te pui în această postură? Adică mă gândesc, de trei luni, mă gândesc adânc eu, Nicușor Dan, și după trei luni am găsit soluția: Siegfried Mureșan. Acum să vedem dacă vrea. După ce eu ies la pupitrul prezidențial și la anunțul unei țări întregi, care așteaptă, vai de capul ei, în fine un guvern”, a afirmat fostul candidat.

Antonescu: „Ne duce să mai pierdem cel puțin încă vreo două săptămâni”

Crin Antonescu a susținut că desemnarea lui Siegfried Mureșan ar putea fi, într-unul dintre scenariile sale, o mișcare care să ducă la un nou eșec și la prelungirea crizei politice.

„Din două una: ori în scenariul pe care l-ați evocat dumneavoastră mai înainte, domnul Nicușor Dan face figuri, adică îl propune pe Siegfried Mureșan, ca să închidă gura unora, dar știind că nu trece și așa mai departe. Deci, într-o variantă, noi avem niște jocuri, de data asta nu ale partidelor, nu ale lui Bolojan, ale lui Nicușor Dan în persoană, care ne duce să mai pierdem cel puțin încă vreo două săptămâni”, a spus el.

Antonescu a vorbit și despre posibilitatea ca Mureșan să reușească să formeze o majoritate parlamentară.

„Dar poate e a doua variantă? Adică domnul Siegfried Mureșan chiar face majoritate. În ce suntem în situația absolut scandaloasă să avem prim-ministru pe unul ca Siegfried Mureșan. Pot să justific aceste lucruri când vreți să le detaliez, de ce spun asta”, a declarat Antonescu.

Acesta i-a reproșat lui Nicușor Dan că nu a reușit să pună capăt crizei politice.

„Și reproșez lui Nicușor Dan că era singurul care putea pune capăt acestei mascarade în care Bolojan și USR-ul, adică formațiunile politice de pe locul trei și de pe locul patru la ultimul rând de alegeri, țin țara asta”, a spus fostul candidat.

Crin Antonescu a criticat și varianta în care Siegfried Mureșan ar reuși să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru formarea Guvernului.

„Să avem în fruntea țării un om care acum câteva zile cerea să i se taie fondurile României”, a afirmat Antonescu.

Nicușor Dan a anunțat, joi, 17 septembrie după consultările cu partidele parlamentare, că îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Președintele a explicat că acesta a fost candidatul care a obținut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor, dar a precizat că nu există, în acest moment, o majoritate parlamentară conturată.