Oana Gheorghiu se plasează în tabăra Bolojan și îl taxează pe Nicușor Dan: „Încrederea se câștigă foarte greu, dar se poate pierde într-o clipă”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a reacționat public în contextul tensiunilor politice generate de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, subliniind, într-un mesaj care îl vizează pe Nicușor Dan, că încrederea „se poate pierde într-o singură clipă”.

Oana Gheorghiu a atras atenția asupra fragilității încrederii dintre liderii politici și cetățeni:

„Încrederea se câștigă foarte greu, dar se poate pierde într-o singură clipă. Asta a fost acea clipă”, a scris vicepremierul interimar pe Facebook.

„Nu politica e urâtă, ci unii dintre oamenii care fac politică au uitat că puterea trebuie exercitată cu decență”

Gheorghiu a criticat modul în care este exercitată puterea de către unii politicieni, subliniind necesitatea respectării valorilor democratice. Deși nu a făcut referiri directe la persoane, ținta mesajului său este președintele Nicușor Dan.

„Nu, nu politica e urâtă, ci unii dintre oamenii care fac politică au uitat că puterea trebuie exercitată cu decență, responsabilitate și respect față de cei care au avut încredere în ei”, a spus Oana Gheorghiu.

Vicepremierul interimar a reiterat principiile pe care le consideră fundamentale pentru viața politică:

„Continui să cred că politica trebuie făcută cu onestitate, cu transparență, cu respectarea normelor democratice și cu prețuire față de oamenii cinstiți.”

În final, Oana Gheorghiu și-a exprimat sprijinul pentru Ilie Bolojan, într-un moment în care Partidul Național Liberal este marcat de tensiuni interne.

„Sunt alături de Ilie Bolojan și de toți românii muncitori care vor modernizarea României, oprirea risipei și eliminarea privilegiilor”, a spus vicepremierul interimar.

Amintim că duminică, 14 iunie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL și președinte al CJ Brașov, după retragerea lui Eugen Tomac.

În vârstă de 52 de ani, Veștea este economist, cu studii în contabilitate și management public, și expert contabil. Are o experiență administrativă îndelungată: a fost primar al orașului Râșnov (2004–2016), președinte al Consiliului Județean Brașov (2016–2023, respectiv din 2024) și ministru al Dezvoltării în perioada 2023–2024.

Membru PNL din 1994, acesta a fost implicat activ în viața partidului, susținând rămânerea liberalilor la guvernare în perioade-cheie.

Ce spunea Adrian Veștea, în trecut, despre Nicușor Dan: „Este un activist care doar știe să blocheze”

Iată cum îl critica liberalul Adrian Veștea, într-o campanie electorală, pe Nicușor Dan:

„Știi copilul acela care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit, nu are autorizație de construcție pe plajă, zidurile nu respectă regimul de înălțime. Copilul ăla care ți-a dărâmat castelul a crescut să devină primarul general al Bucureștiului. Nicușor Dan nu este un administrator. Este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme Poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc. Dacă vrei un președinte care să blocheze România în loc să o conducă, Nicușor e alegerea ta”.