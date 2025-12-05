search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Cine este avocata acuzată că ar fi ajutat dealerii în închisoare. Schema prin care ar fi spălat banii din trafic de arme și droguri

Avocata din Cluj-Napoca, suspectată că a facilitat traficul de droguri în penitenciare, este acum acuzată că ar fi fost liderul unei grupări infracționale, nu doar un simplu membru.

Sonia Almaș FOTO Știri de Cluj
Sonia Almaș FOTO Știri de Cluj

Nouă persoane au fost arestate, joi seară, în urma unei anchete de proporții fără precedent și percheziții, desfășurate de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii DIICOT Cluj. Printre ei se află și avocata din Baroul Cluj Sonia Almaș, care este acuzată de procurori că ar fi fost lider al grupului, orchestrând activități ilegale și regizând scenarii pentru obținerea unor avantaje judiciare.

Surse apropiate anchetei au informat că Sonia Almaș, avocată în Baroul Cluj, ar fi avut un rol important în organizarea și coordonarea unor acțiuni ale rețelei, fiind considerată de anchetatori „lider” al grupării, scrie Știri de Cluj.

Mai exact, în perioada august 2024 – noiembrie 2025, ea ar fi pus la cale planul infracțional, oferind instrucțiuni membrilor grupului, după care ar fi conceput mai multe denunțuri false, menite să inducă în eroare organele judiciare.

Mai mult de atât, avocata este acuzată și că ar fi recrutat și instruit persoane vulnerabile social, care să participe la scenarii de deținere și vânzare de arme, ar fi pus la dispoziție sume de bani pentru cazarea și întreținerea acestora și ar fi supravegheat flagranturi „regizate”, organizând detaliile juridice astfel încât denunțătorii să beneficieze de reduceri de pedeapsă conform Legii 682/2002, pentru inducerea în eroare a anchetatorilor.

Cum opera grupul infracțional

Potrivit surselor, Sonia Almaș ar fi folosit persoane vulnerabile social pentru a crea aparența unor infracțiuni reale. Acuzațiile vizează:

  • August–septembrie 2024: recrutarea lui Marius M. R. pentru deținerea și vânzarea unei arme marca Zoraki M 906, cu finanțare de 5.000 euro;
  • Martie–iunie 2025: recrutarea lui F. Adrian pentru deținerea unei arme Ekol 9 mm modificată, cu sprijin financiar de 1.500 euro;
  • Octombrie 2025: instruirea lui E. Ion Radu, coordonată de mai mulți membri ai grupului, pentru arme Ekol 9 mm cu muniție letală.

În paralel, avocata ar fi conceput trei denunțuri false, între august 2024 și octombrie 2025, pentru a induce în eroare organele judiciare și a crea scenarii de flagrant. Aceste denunțuri ar fi fost folosite pentru a obține beneficii judiciare necuvenite pentru denunțători.

Schema prin care erau spălați banii

De asemenea, Almaș este suspectată de spălare de bani, pentru că ar fi fost implicată în tranzacții complexe pentru a disimula proveniența unor sume obținute din trafic:

  • vânzarea unui BMW 840 XDRIVE, în valoare de 81.000 euro, pe numele ei, deși 60.000 euro proveneau de fapt din contul lui Groșan Adrian acuzat și el în dosar;
  • întocmirea a nouă contracte de împrumut, totalizând 340.000 lei;
  • transferul sumei de 60.000 lei către C. Alexandru.

Presa locală notează, însă, faptul că toate acestea sunt, deocamdată, acuzații. Ele vor trebui probate de procurori în fața judecătorilor.

Cine sunt cele nouă persoane reținute

Joi, 4 decembrie 2025, inculpații au apărut în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Cluj, în cadrul unei ședințe care a început la ora 14:00 și s-a încheiat spre seară. Cei 9 acuzați reținuți ieri, în fruntea cu avocata Sonia Almaș, au fost arestați în seara asta. Turism Transilvania

Cei nouă inculpați sunt:

Sonia Almaș – avocată, reținută la I.P.J. Mureș, asistată de avocat B. D. C.;

Groșan Adrian – reținut la I.P.J. Hunedoara;

Popa Horea Emil – reținut la I.P.J. Cluj;

Cadar Alexandru – reținut la I.P.J. Cluj;

Rotar Vlad Alexandru – reținut la I.P.J. Cluj;

Iușan Gherasim Alin – reținut la I.P.J. Cluj;

Mărcășan Răzvan-Marcel – reținut la C.R.A.P. – I.P.J. Cluj;

Căienar Liviu Adrian – încarcerat la Penitenciarul Bistrița-Năsăud, asistat de apărător desemnat din oficiu;

Chiorean Mircea Adrian- încarcerat la Penitenciarul Bistrița-Năsăud, asistat de apărător desemnat din oficiu;

Alți suspecți – dați în urmărire sau plasați sub control judiciar (cinci persoane se sustrag urmăririi penale, două sub control judiciar).

Legăturile cu interlopi

Amintim că procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, împreună cu polițiști și Europol, au efectuează miercuri, 3 decembrie, 33 de percheziții în Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, inclusiv în două penitenciare. Ancheta vizează un grup care a adus droguri din Italia, Spania și Olanda și le-a vândut atât în Cluj, cât și în închisori. O avocată furniza informații confidențiale și facilita legătura între suspecți și deținuți.

Ulterior, procurorii au propus arestarea preventivă a avocatei Sonia Almaș la Curtea de Apel Cluj, alături de actualul iubit, interlopul Bogdan Negrei, zis „Crețu” — fugit în Italia și capturat în martie, cunoscut pentru faptele violente care au făcut celebru cazul din Viena și pentru multiple dosare de tâlhărie, loviri și ultraj — precum și de fostul iubit, Adrian Groșan, el însuși inculpat în alte cauze penale, potrivit bihorjust.ro.

