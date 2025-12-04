Avocata care ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, alături de alți opt suspecți

În urma celor 33 de percheziţii efectuate miercuri în Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, avocata care ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, alături de alți opt suspecți.

Joi, 4 decembrie, DIICOT a anunțat că avocata suspectată ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, împreună cu alți opt membri ai unei rețele care importa substanțe interzise din Italia, Spania și Olanda.

Gruparea ar fi distribuit drogurile atât în Cluj-Napoca, cât și în două penitenciare, avocata având, potrivit anchetatorilor, rolul de a transmite informații confidențiale și de a facilita legătura dintre suspecți și deținuți.

Reținerile au avut loc în urma celor 33 de percheziții efectuate miercuri, 3 decembrie, în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, inclusiv în două unități de detenție, în cadrul unei operațiuni coordonate de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și Europol.

„În urma celor 33 de percheziţii efectuate ieri, 3 decembrie, de către poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj - Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, într-o cauză având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de risc şi mare risc, trafic de droguri de risc şi mare risc, efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, spălare a banilor, constituirea unui grup infracţional organizat, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi favorizarea făptuitorului, 9 persoane (opt bărbaţi şi o femeie având calitatea de avocat) au fost reţinute”, a transmis Poliţia Română.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat cantități de droguri de risc și mare risc, inclusiv rezină de cannabis, amfetamină, 2-CMC, 4-CMC, 4-BMC și comprimate de tramadol. Tot atunci au fost confiscate grindere, cântare electronice, plicuri autosigilante, dispozitive de stocare a datelor, înscrisuri, carduri bancare, o vestă anti-înjunghiere, aproximativ 70.000 de lei și 7.000 de euro. Un autoturism de lux a fost pus sub sechestru.

„Astăzi, 4 decembrie a.c., a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Cluj cu propunerea de arestare preventivă a celor 9 persoane (trei aflate sub măsuri privative de libertate în alte cauze). De asemenea, a fost solicitată arestarea în lipsă a cinci persoane, care se sustrag urmăririi penale. Faţă de două persoane cercetate, procurorii D.I.I.C.O.T. au luat măsura controlului judiciar”, se precizează într-un comunicat al DIICOT.