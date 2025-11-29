Arme letale trimise prin curier din Spania în România. Expeditorul a fost arestat preventiv pentru contrabandă

Un bărbat care ar fi trimis din Spania două arme, prin curier, ridicate în ţară de alţi doi bărbați, a fost arestat preventiv, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Expeditorul are 48 de ani, este din Mijlocenii Bârgăului, şi este cercetat pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, scrie Agerpres.

Potrivit IPJ, bărbatul ar fi expediat din Spania două arme, prin intermediul unei firme de curierat, el fiind reţinut de poliţiştii Biroului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase în cursul zilei de vineri. Prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, acesta a dispus plasarea suspectului în arest preventiv pentru 30 de zile.

În urmă cu o săptămână, doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce ar fi ridicat coletul cu două arme letale şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte. Cei doi, de 46, respectiv 36 de ani, au fost prinşi în urma unui flagrant organizat de poliţişti.

"Cei doi au fost depistaţi în timp ce ridicau un colet ce ar fi fost expediat din Spania de către un bărbat de 48 de ani, prin intermediul unei firme de curierat. În interior se aflau două arme lungi letale, una cu destinaţia tir sportiv şi una cu destinaţia vânătoare, un amortizor şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte. În momentul intervenţiei, bărbatul de 36 de ani ar fi încercat să fugă, fiind imediat interceptat şi imobilizat de către poliţişti", informase IPJ la acel moment.