Publicat:

DIICOT a destructurat un grup care trafica droguri și introducea substanțe interzise în închisori. Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, împreună cu polițiști și Europol, au efectuează miercuri, 3 decembrie, 33 de percheziții în Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, inclusiv în două penitenciare. Ancheta vizează un grup care a adus droguri din Italia, Spania și Olanda și le-a vândut atât în Cluj, cât și în închisori. O avocată furniza informații confidențiale și facilita legătura între suspecți și deținuți.

Anchetatorii au confiscat bani și droguri FOTO: Poliția Română
Anchetatorii au confiscat bani și droguri FOTO: Poliția Română

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  - Serviciul Teritorial Cluj, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj Napoca, au pus în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Cluj, Bistrița Năsăud și Mureș, inclusiv în două unități de penitenciar, într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și mare risc, trafic de droguri de risc și mare risc, efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, spălare a banilor, constituirea unui grup infracțional organizat, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și  favorizarea făptuitorului”, a transmis DIICOT.

Simultan, în cauză, în baza unui ordin european de anchetă, autoritățile judiciare  italiene  efectuează 3 percheziții domiciliare.

Avocată prinsă în rețeaua de traficanți de droguri

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, mai mulți suspecți au procurat, trimis, transportat, manipulat, deținut și vândut droguri de risc, mare risc și produse psihoactive în  localități de pe raza județului Cluj, dar și a județelor limitrofe. 

„Cercetările efectuate au stabilit și faptul că, în același interval de timp, o parte dintre suspecți au introdus în mai multe unități de penitenciar diferite cantități de substanțe interzise, destinate comercializării către consumatori aflați în detenție.  Activitatea infracțională a fost sprijinită de o făptuitoare, care, în virtutea profesiei exercitate (avocat), le-a  furnizat suspecților, în mod repetat, date și informații pe care le obținea de la clienți sau din dosarele penale în care era angajată”, au transmis anchetatorii.

De  asemenea, aceasta a intermediat legătura suspecților cu deținuții. Probele administrate au mai relevat faptul că în perioada august – decembrie 2025, cinci făptuitori au introdus, fără drept, în țară, în special din Italia, Spania și Olanda, droguri de risc și mare risc. 

Potrivit procurorilor, pentru disimularea originii sumelor de bani obținute din comercializarea de substanțe interzise, suspecții au achiziționat bunuri mobile pe numele unor apropiați. În același scop, prin încheierea de contracte de lucrări fictive ar fi introdus sume cu proveniență ilicită în circuitul financiar al unor societăți comerciale.

Actele de urmărire penală au reliefat că, în luna septembrie 2024, patru dintre suspecți  au constituit un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat alți cinci suspecți. 

Cercetările au scos la iveală inducerea în eroare a organelor judiciare și favorizarea făptuitorilor

Gruparea a acționat cu scopul obținerii unor pedepse reduse pentru persoane cercetate sau trimise în  judecată pentru trafic de droguri de risc și mare risc, precum și pentru efectuarea fără drept de operațiuni cu produse psihoactive. Pentru atingerea acestui scop, membrii grupului ar fi indus în eroare organele judiciare și ar fi comis fapte de favorizarea făptuitorului și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

„Doi suspecți, membri ai grupului infracțional organizat (unul dintre ei fiind o suspectă cu calitatea de avocat),  au coordonat alți doi suspecți, care au avut roluri constând în întocmirea  și formularea unor denunțuri, recrutarea și cazarea persoanelor care au fost determinate  să săvârșească infracțiuni la regimul armelor și munițiilor, pregătirea acestora și punerea  la dispoziție a armelor”, a precizat DIICOT.

Astfel, în două situații, unul dintre suspecți a formulat denunțuri nereale privind vânzarea ilegală a unor pistoale după ce, anterior, membrii grupării  recrutaseră persoane dispuse ca, în schimbul unor sume de bani, să își asume în mod fictiv deținerea și vânzarea armelor de foc.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj.Acțiunea, realizată cu suportul Europol, beneficiază de sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, brigăzilor de combatere a criminalității organizate Târgu Mureș, Oradea, Alba Iulia și Brașov, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bistrița – Năsăud, jandarmilor grupărilor mobile de jandarmi Cluj –Napoca și Brașov, Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița Năsăud și al unui echipaj canin din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj.

