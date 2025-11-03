Atac violent pe o stradă din Brăila: un tânăr de 21 de ani, fugărit și lovit cu toporul

Poliția din Brăila a deschis o anchetă după ce au fost sesizați în privința unui atac brutal petrecut pe o stradă din oraș. Un tânăr de 21 de ani a fost bătut crunt de mai mulți indivizi care au coborât dintr-o mașină, înarmați inclusiv cu un topor.

Tânărul agresat se află internat la spital, unde primește îngrijiri medicale. Deși a suferit mai multe răni, medicii spun că viața lui nu este în pericol. Primele informații indică faptul că persoanele implicate ar face parte din două grupări rivale din Brăila, relatează Observator News.

Incidentul a avut loc seara trecută, într-un cartier al orașului. Potrivit martorilor, mai mulți bărbați au coborât dintr-o mașină și au început să-l urmărească pe tânăr. Locuitorii din zonă au povestit că unul dintre ei era înarmat cu un topor. Agresorii l-au prins, l-au lovit în repetate rânduri, apoi au plecat, nu înainte de a-i amenința pe cei care au asistat la scenă sau locuiesc în apropiere.

Polițiștii au fost sesizați de un localnic și au intervenit rapid. Cei trei agresori au fost identificați și aduși la audieri. În prezent, anchetatorii urmează să stabilească dacă aceștia vor fi reținuți pentru 24 de ore, în vederea arestării preventive.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru loviri și alte violențe.