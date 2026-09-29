Secretarul de Război ordonă Pentagonului să combată ingerințele străine în alegerile din SUA

Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth, a însărcinat Pentagonul să folosească capabilități avansate de informații și cibernetice pentru a „identifica, întrerupe și neutraliza” interferențele externe la scrutinul din această toamnă, relatează Axios.

Pete Hegseth. șeful Pentagonului/FOTO:Profimedia

Ordinul lui Hegseth nu include desfășurarea de personal militar la secțiile de votare, însă președintele american Donald Trump a refuzat să excludă o astfel de posibilitate, ceea ce a sporit îngrijorările în rândul democraților și al criticilor la adresa administrației sale.

Oficialii au declarat că efortul va folosi cele mai avansate capabilități de inteligență artificială de până acum.

Amenințarea ingerințelor străine în alegeri este o preocupare constantă pentru SUA la fiecare două cicluri electorale, de aproximativ un deceniu. Ordinul lui Hegseth nu trimite militari în secțiile de votare, însă președintele Trump a refuzat să excludă această posibilitate, ceea ce a sporit îngrijorarea democraților și a criticilor administrației.

Ce prevede memorandumul

Memorandumul, autorizat de Hegseth pe 22 septembrie și nemenționat public până acum, prevede trei direcții:

-prioritizarea „capabilităților de informații și cibernetice” ale departamentului, sub coordonarea Comandamentului Cibernetic al SUA (CYBERCOM) și a directorilor agențiilor de sprijin al luptei, pentru ca actorii străini să nu se amestece în sistemele democratice;

-colectarea și producerea, prin structurile de informații ale Pentagonului, de date „privind amenințările străine la adresa alegerilor, în conformitate cu legea, reglementările și directivele executive”;

-contracararea „potențialelor amenințări cibernetice din partea unor actori străini care vizează alegerile”, prin operațiuni comune ale CYBERCOM și ale Departamentului Securității Interne (DHS).

Directiva se sprijină pe ordinul dat de Trump în 2025, intitulat „Preserving And Protecting The Integrity Of American Elections”. Ea a fost redactată și ca reacție la discursul din iulie al președintelui, în care el a acuzat China că s-ar fi amestecat în alegerile din 2020. Beijingul a negat.

Documentul vine după un demers similar dinaintea alegerilor intermediare din 2022, sub președintele Joe Biden, care însărcina CYBERCOM și Agenția Națională de Securitate (NSA) să „submineze, să descurajeze și să degradeze” capacitatea adversarilor străini de a interveni în modul în care votează cetățenii americani și în modul în care sunt numărate voturile.

Rolul guvernului federal

Guvernul federal are un rol tot mai mare în detectarea amenințărilor străine la adresa alegerilor din 2017, când DHS a inclus scrutinele în categoria infrastructurii critice.

Candidatul lui Trump la conducerea NSA și a CYBERCOM, generalul-locotenent Joshua M. Rudd, a spus senatorilor, la audierea de confirmare, că o astfel de activitate este „fundamentală” și că va continua să „protejeze” democrația americană.

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Totuși, reducerile decise de administrația Trump au diminuat aceste eforturi înaintea alegerilor. Președintele a propus tăierea bugetului pentru securitatea electorală al principalei componente a DHS responsabile, agenția CISA, iar ocuparea unor posturi-cheie a fost amânată. În paralel, resurse importante au fost direcționate către căutarea unor cazuri de fraudă electorală în scrutinele trecute și în listele de alegători, iar o parte din personalul DHS a fost repartizată acestei sarcini.

Precedente după 2020

După înfrângerea lui Trump din 2020, aliați ai săi au transmis un memorandum prin care îi cereau să folosească „datele brute neprelucrate ale semnalelor” de la Pentagon și NSA pentru a investiga presupusa fraudă electorală, potrivit Washington Post. Oficialii numiți în document și cărora li se cerea să acționeze au susținut atunci că nu l-au văzut.

Trump a întrebat, la acea vreme, dacă Garda Națională ar putea fi trimisă să confiște mașinile de vot. La începutul acestui an, el și-a exprimat față de New York Times regretul că nu a făcut-o.

La șase ani distanță, Trump a apelat deja la oficiali federali pentru a căuta dovezi de fraudă electorală. În ianuarie, FBI a confiscat din comitatul Fulton, din Georgia, mașini de vot folosite în alegerile din 2020. Comitatul este puternic favorabil democraților, într-un stat pe care Trump l-a pierdut în acel an. Departamentul Justiției a cerut oficial la 30 de birouri electorale de stat să păstreze documentele legate de alegerile din 2024, în cadrul unui litigiu în curs privind revizuirea materialelor electorale.

Noul memorandum al lui Hegseth nu prevede ca Garda Națională sau alți militari să confiște mașini de vot.

„Ce face CYBERCOM în fiecare zi”

Capabilitățile cibernetice, inteligența artificială și apărarea rețelelor sunt acum misiuni centrale ale Pentagonului. În 2024, tehnologia era mai nouă, iar departamentul avea nevoie de echipe specializate pentru misiuni precum securitatea electorală, au explicat oficialii.

„Asta face CYBERCOM în fiecare zi”, a spus un oficial. „Apărarea țării împotriva actorilor cibernetici străini este o misiune permanentă.” Rudd a afirmat că CYBERCOM și NSA „contracarează în mod regulat acțiunile actorilor cibernetici rău-intenționați, inclusiv ale celor care vor să interfereze cu procesul nostru democratic”.

Purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că oficiali federali, statali și locali lucrează „în deplină sincronizare” cu CYBERCOM și cu echipele de informații ale apărării pentru a opri ingerințele și atacurile din străinătate.