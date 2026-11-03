Cum a ajuns președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță, să cumpere în Italia proprietăți de peste un milion de euro. Un fost punct vamal îi poartă numele

Un fost punct vamal din munții Apenini, o clădire cu destinație hotelieră în Alpi și un hotel de trei stele pe litoralul Adriaticii au intrat în patrimoniul familiei președintelui Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, în doar câţiva ani.

Vasile Iliuţă şi-a cumpărat mai multe proprietăţi în Italia. Foto: arhivă

Pe un drum montan din nordul Italiei, într-o zonă inclusă de UNESCO în programul „Omul și biosfera”, un fost punct vamal poartă acum numele lui Vasile Iliuță. Președintele Consiliului Județean Călărași și soția sa au cumpărat proprietatea la finalul anului 2023, cu 70.000 de euro, după ce foștii proprietari investiseră în renovare aproximativ 800.000 de euro. Tranzacția a avut loc în urma unei executări silite, iar achiziția face parte dintr-o serie de investiții imobiliare pe care familia politicianului le-a făcut în Italia.

Înainte de fostul complex turistic din Apenini, soții Iliuță cumpăraseră o clădire cu destinație hotelieră în Alpi, pentru 80.000 de euro. După doi ani, Vasile Iliuță a vândut-o fiului unui primar din Călărași, care-i este fin, la același preț.

A treia proprietate este un hotel de trei stele din Rimini, pe litoralul Mării Adriatice, achiziționat cu aproape un milion de euro. De administrarea afacerii se ocupă fiul politicianului, în vârstă de 24 de ani, care avea 21 de ani în momentul în care a preluat participația la compania care gestionează hotelul.

Documentele obținute de Public Record arată că toate cele trei proprietăți au intrat în portofoliul familiei în 2023, prin tranzacții legate de executări silite ale unor firme italiene ajunse în faliment.

În aceeași perioadă, Vasile Iliuță era judecat într-un dosar instrumentat de DNA, în care era acuzat de abuz în serviciu și de amenințarea unui procuror. A fost achitat definitiv în 2024.

Tot în acel an, procurorii anticorupție l-au trimis în judecată într-un al doilea dosar, privind contracte de pază plătite din bani publici și un prejudiciu de peste 580.000 de lei.

Dar să le luăm pe rând.

Fostul punct vamal din Apenini care poartă acum numele „La Gabellina Iliuță”

În comuna italiană Ventasso, din Parcul Național al Apeninilor Tosco-Emiliani, localnicii au văzut cum fostul complex turistic și-a schimbat proprietarul. Unul dintre ei a povestit că imobilul a trecut prin mai multe mâini după ce vechea afacere a intrat în faliment.

„A fost un hotel. Apoi a dat faliment de-a lungul anilor și s-a terminat. A trecut prin două sau trei mâini. Acum l-a cumpărat un domn din România. Gândește-te că este un președinte de regiune (…) care a cumpărat o grămadă de lucruri în Italia”, a povestit localnicul, citat de Public Record.

Fostul punct vamal care poartă numele preşedintelui CJ Călăraşi. Foto: Public Record

Complexul include un fost hostel, o casă și aproximativ 4.600 de metri pătrați de pădure și pășune, iar prețul plătit a fost de numai 70.000 de euro.

Pe clădire se află acum indicatorul „La Gabellina Iliuță”. În trecut, locul a funcționat ca punct vamal, pe traseul montan care leagă Toscana de provincia Emilia-Romagna.

Familia Iliuță a cumpărat proprietatea spre sfârșitul anului 2023, dar proprietatea era scoasă la vânzare, în urma unei executări silite, încă din mai 2018. Presa italiană anunţa atunci că prețul minim era de aproximativ 331.000 de euro şi că foștii proprietari cheltuiseră circa 800.000 de euro pentru renovare, dintre care 150.000 de euro proveneau din fonduri europene.

„Anul acesta l-am văzut deja de două sau trei ori pentru că vine să mănânce și aici. Din când în când vin. Ei sunt poate zece sau 15 persoane, cam așa”, a mai povestit localnicul, care a dezvăluit şi în mare parte complexul era deja amenajat când a fost achiziţionat de preşedintele CJ Călăraşi, iar penru restul, acesta a fost ajutat de un italian.

Un rol important în amenajarea complexului și în achizițiile imobiliare din Italia l-ar fi avut Fabrizio Torelli, un pensionar care a lucrat la Guardia di Finanza, instituția italiană care investighează fraudele economice și financiare. Jurnaliştii români au reuşit să-i dea de urmă, dar până la apariţia articolului acesta nu răspunsese solicitării de a oferi un punct de vedere.

Potrivit profilului său de Facebook acesta este căsătorit cu o româncă și ar fi absolvit „Scuola alpina della Guardia di Finanza”.

Clădirea din Alpi, cumpărată şi revândută fiului unui primar din Călărași

Cu câteva luni înainte de achiziția din Apenini, preşedintele CJ Călăraşi mai cumpărase o altă clădire, de data aceasta în Campo Moro, în Alpii italieni, aproape de granița cu Elveția și de stațiunea Saint Moritz.

Imobilul are 730 de metri pătrați utili, un etaj și mansardă şi a costat 80.000 de euro.

Clădirea a fost construită de o companie preluată ulterior de ENEL S.p.A., în perioada în care se ridica în zonă o hidrocentrală. Inițial, imobilul a servit drept spațiu de cazare pentru muncitorii care lucrau la proiect. În 2007, a ajuns în proprietatea unei alte firme italiene, care s-a împrumutat de la o bancă și nu și-a mai putut achita datoriile.

După doi ani de la achiziție, Vasile Iliuță a vândut clădirea cu aceeași sumă cu care o cumpărase: 80.000 de euro. Noul proprietar este Ștefan Manea, fiul primarului Sandu Manea din comuna Gurbănești, județul Călărași, numeni altul decât finul preşedintelui Consiliului Judeţean.

La semnarea contractului, atât Vasile Iliuță, cât și cumpărătorul au fost reprezentați de Fabrizio Torelli.

Întrebat de jurnalişti cum a ajuns să cumpere imobilul de la președintele Consiliului Județean şi de unde a avut banii, Ștefan Manea a răspuns sec:

„Pur și simplu, cum cumpără toată lumea. Era la vânzare și l-am cumpărat. (...) Eu nu cred că e treaba dumneavoastră asta”.

Hotelul de aproape un milion de euro de pe litoralul Adriaticii

A treia investiție imobiliară a familiei lui Vasile Iliuță se află în Rimini, stațiune de pe coasta Mării Adriatice.

Pentru a putea cumpăra hotelul, soții Iliuță au înființat, la finalul lui 2022, o companie italiană, Fattorie Di Iliuta SRL. Firma are sediul la domiciliul lui Fabrizio Torelli, care a fost și administratorul acesteia, într-un sat de la poalele Apeninilor.

Deşi denumirea sugerează altceva, „fattoria” traducându-se prin fermă sau gospodărie agricolă, compania are ca activitate principală cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare, aşa că, în martie 2023, Fattorie Di Iliuta a achiziționat un hotel de trei stele din Rimini, numit în prezent Hotel Accademia.

Clădirea se află la aproximativ un minut de plajă și are 31 de camere, potrivit unui site românesc de turism, citat de ancheta jurnalistică, şi a costat 984.000 de euro.

Și această tranzacție a avut loc după ce proprietarul anterior, o firmă care contractase credite pentru renovare, a intrat în faliment, iar imobilul a fost executat silit.

Cu doi ani înainte de această achiziţie, preşedintele Vasile Iliuță ajunsese deja în Rimini, împreună cu nouă consilieri județeni din Călărași, potrivit aceleiaşi surse. Deplasarea avusese loc la invitația organizatorilor Macfrut, expoziția internațională dedicată fructelor și legumelor, găzduită de Centrul Expo din oraș.

Prima reacție a șefului CJ Călărași după perchezițiile DNA: Am predat documente care ar fi putut fi trimise prin corespondență

Spre sfârșitul lui 2023, fiul său, Vlad Iliuță, a preluat jumătate din compania Accademia SRL, care gestionează hotelul. Avea atunci 21 de ani. În anul următor a devenit unicul asociat al firmei. În prezent, structura afacerii este împărțită între proprietatea imobilului, deținută de părinți prin firma lor, și activitatea hotelieră, gestionată de fiu.

Contactat telefonic, Vlad Iliuță a declarat că banii folosiți pentru cele trei proprietăți provin din afacerile din agricultură pe care le are familia sa în România, şi a punctat că investițiile din Italia nu au nicio legătură cu dosarele penale ale tatălui său.

De la 50 şi credite bancare, la cel puţin 300 de hectare în România și proprietăți în Italia

Vasile Iliuță și-a început activitatea în agricultură după ce a părăsit orașul și s-a întors în comuna natală.

„Rămas șomer la oraș în 1993, Iliuță Vasile a decis, ca mulți alții aflați în situația lui, să se întoarcă în comuna natală Vâlcele și să se apuce de agricultură. A început cu 50 hectare, pământul familiei, și cu credite bancare”, scriau în 2003 despre el jurnaliștii de la România Liberă,.

La vremea respectivă, Vasile Iliuță era „doar” primarul comunei Vâlcelele și lucra în agricultură. Originea celor 50 de hectare menționate în 1993 este şi ea destul de incertă, potrivit aceleiaşi surse, care aminteşte că prima lege a retrocedării terenurilor agricole, adoptată în 1991, prevedea restituirea a cel mult zece hectare pentru fiecare familie.

În declarația din 2024, ultima disponibilă, terenurile agricole depășeau 450 de hectare. La acestea se adăugau o vilă și un spațiu comercial în Italia, o a doua casă în Călărași, un apartament în București și încă un spațiu comercial în județ. Veniturile declarate de Vasile Iliuță și soția sa ajungeau la 831.000 de lei, provenite din indemnizația de președinte al Consiliului Județean, salariul soției și arenda încasată de cei doi. Separat, politicianul a declarat dividende de peste 2,8 milioane de lei. Nici în această declarație nu figura vreun cont bancar.

Evoluția averii declarate arată și ea amploarea schimbărilor din această perioadă. În cea mai veche declarație de avere disponibilă, din 2008, Vasile Iliuță figura cu 300 de hectare de teren agricol, trei parcele intravilane, o casă, două apartamente și un spațiu comercial, toate în județul Călărași. Nu declara bani în conturi, iar veniturile din anul precedent însumau 92.000 de lei.

Ascensiunea lui Vasile Iliuţă, de la agricultor la politician

În ultimii ani de dinainte de 89, Vasile Iliuță fusese șef de depozit la Navrom Călărași, care se ocupa de transportul mărfurilor pe Dunăre. În CV, pentru perioada imediat următoare Revoluției, apare ca „lucrător comercial” la REMAT, un centru de colectare a fierului vechi. Ulterior, a devenit administrator la Avicola Dragoș Vodă, companie provenită dintr-o fostă asociație intercooperatistă comunistă, deși în CV își trece funcția de director.

După ce și-a deschis mai multe firme, a intrat în administrația locală.

În 2000 a câștigat primul mandat de primar la Vâlcelele, candidând din partea partidului înființat de Dan Voiculescu. A rămas la conducerea comunei timp de trei mandate, iar în 2012 a ajuns deputat. Din 2016 conduce Consiliul Județean Călărași.

În cei peste 20 de ani de carieră politică, Vasile Iliuță a trecut prin mai multe formațiuni: PDL, PNL și, în prezent, PSD.

L-a împrumutat pe liberalul Cătălin Predoiu

În anul în care a câștigat pentru prima dată președinția Consiliului Județean, în declarația sa de avere apare și un împrumut de 30.000 de lei acordat lui Cătălin Predoiu, ales atunci deputat de Călărași.

În acest context, contacta de jurnalişti, Cătălin Predoiu a explicat care este poziţia sa.

„De când am încetat calitatea de deputat de Călărași, eu nu am mai avut relații cu dânsul. (…) ne-am despărțit civilizat, adică, n-am nici dușmanii, nici prietenii cu dânsul. (…) era președinte de CJ și în contextul ăsta a fost și împrumutul atunci, oficial, pentru campanie”, spus liberalul.

Scandalul corupției din Călărași: Oficiali judecați pentru fraude legate de contracte publice. Printre ei, președintele CJ, Vasile Iliuță

În timpul campaniilor electorale, la fermele sale au ajuns și foștii președinți Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

Dosarele DNA din perioada achizițiilor

În timp ce familia lui cumpăra proprietăți în Italia, președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuţă, făcea subiectul unor anchete penale.

Primul dosar

Primul dosar pe numele său, trimis în instanță de DNA în 2021, viza reorganizarea posturilor din Consiliul Județean, prin care Vasile Iliuță ar fi încercat să scape de zece angajați ai instituției.

Potrivit acuzațiilor procurorilor, acesta ar fi refuzat să respecte o hotărâre judecătorească prin care instanța oprise concedierile, ar fi blocat accesul angajaților în sediul instituției și ar fi impus falsificarea foilor de pontaj. Cei zece salariați ar fi rămas fără salarii aproape patru luni.

În același dosar, Vasile Iliuță a fost acuzat că a amenințat și șantajat un procuror local care îl ancheta.

Investigația începuse în 2019, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași. Procurorul de caz, Florin Alexandru Bărbulescu, l-a citat în repetate rânduri pe președintele Consiliului Județean pentru a-i aduce la cunoștință că era urmărit penal.

Ulterior, dosarul a ajuns la DNA Constanța, care l-a trimis în judecată în 2021. În 2024, Curtea de Apel București l-a achitat definitiv pe Vasile Iliuță, motivând că faptele nu erau prevăzute de legea penală.

Al doilea dosar

La zece zile după alegerile locale din 2024, DNA l-a trimis din nou în judecată, de această dată pentru abuz în serviciu. Ancheta vizează trei contracte de pază încheiate la sfârșitul anului 2020 cu o firmă care, potrivit procurorilor, nu îndeplinea condițiile necesare pentru a participa la licitații. Cu atât mai mult cu cât, la înființare, Nylvyan SRL avea ca obiect de activitate comercializarea alimentelor, băuturilor și tutunului.

Jurnalistul Marin Badea din Călărași scria încă din martie 2021 că Nylvyan SRL nu avea licență pentru servicii de pază și nici angajați. Cu toate acestea, datele din platforma de achiziții publice arată că instituția condusă de Iliuță a cumpărat de la această firmă servicii de pază în valoare totală de aproape 9,4 milioane de lei.

Achizițiile au continuat și în mai 2026, când, în decurs de un minut, Consiliul Județean a atribuit direct firmei două contracte pentru servicii de pază.

Până la apariţia articolului, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă nu a oferit niciun punct de vedere cu pivire la acest subict, nerăspunzând la apelurile telefonice ale jurnaliştilor.