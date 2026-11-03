Vasile Iliuță, reacție după dezvăluirile despre proprietățile din Italia: din ce bani le-a cumpărat și ce arată declarația de avere

Președintele Consiliului Județean (CJ) Călărași, Vasile Iliuță, a reacționat marți, 3 noiembrie, la informațiile apărute în presă privind proprietățile achiziționate de acesta în Italia, precizând că au fost cumpărate în 2023, din dividendele aferente anului precedent, venituri care apar în declarația sa de avere.

Vasile Iliuță Foto: Facebook/Vasile Iliuță

„În legătură cu materialele apărute astăzi în presă, vreau să fac câteva precizări pentru o informare corectă a opiniei publice.

Proprietățile la care se face referire au fost achiziționate în anul 2023 din dividendele aferente anului 2022, venituri care se regăsesc în declarația mea de avere. Activez în domeniul agriculturii încă din anul 1994, cu mult înainte de a intra în politică.”

Președintele CJ Călărași susține că averea sa provine din peste 30 de ani de activitate în afaceri și acuză existența unor atacuri și dispute politice.

„Înțeleg și respect interesul presei pentru activitatea unui om care ocupă o funcție publică. Consider însă la fel de important ca informațiile prezentate să reflecte corect faptele și să existe o distincție clară între veniturile obținute din activități economice private și exercitarea unei funcții publice.

Am fost om de afaceri înainte de a fi om politic, iar ceea ce am construit de-a lungul a peste 30 de ani de muncă nu poate fi șters prin atacuri sau dispute politice.”

Potrivit declarației de avere depuse în iunie 2023, Vasile Iliuță a declarat dividende în valoare de 7.627.368 de lei pentru anul fiscal anterior, fără să precizeze numele societății plătitoare. O investigație publicată de DeFapt.ro în martie 2024 a identificat drept sursă a acestor venituri societatea Asociația Consorțiu de Extensie și Dezvoltare Rurală Vâlcelele SRL. Potrivit publicației, firma nu avea niciun angajat în 2022. În aceeași perioadă, doi dintre copiii lui Iliuță ar fi încasat dividende de aproximativ 3,2 milioane de lei de la aceeași societate. Tot în declarația de avere din 2023 sunt menționate venituri din arendă de 433.857 de lei și indemnizația de președinte al Consiliului Județean, de 164.268 de lei. Sumele declarate din dividende echivalează cu aproximativ 1,54 milioane de euro, la un curs de 4,95 lei/euro.

Presa a relatat că familia lui Vasile Iliuță a intrat în posesia mai multor proprietăți din Italia în ultimii ani, printre care un fost punct vamal din Munții Apenini, o clădire cu destinație hotelieră în Alpi și un hotel de trei stele de pe litoralul Adriaticii.

Fostul punct vamal poartă în prezent numele președintelui CJ Călărași.

Vasile Iliuță și soția sa au cumpărat proprietatea la finalul anului 2023, cu 70.000 de euro, după ce foștii proprietari investiseră în renovare aproximativ 800.000 de euro. Tranzacția a avut loc în urma unei executări silite, iar achiziția face parte dintr-o serie de investiții imobiliare pe care familia politicianului le-a făcut în Italia.

Înainte de fostul complex turistic din Apenini, soții Iliuță cumpăraseră o clădire cu destinație hotelieră în Alpi, pentru 80.000 de euro. După doi ani, Vasile Iliuță a vândut-o fiului unui primar din Călărași, care-i este fin, la același preț.

A treia proprietate este un hotel de trei stele din Rimini, pe litoralul Mării Adriatice, achiziționat cu aproape un milion de euro. De administrarea afacerii se ocupă fiul politicianului, în vârstă de 24 de ani, care avea 21 de ani în momentul în care a preluat participația la compania care gestionează hotelul.

Documentele obținute de Public Record arată că toate cele trei proprietăți au intrat în portofoliul familiei în 2023, prin tranzacții legate de executări silite ale unor firme italiene ajunse în faliment.

În aceeași perioadă, Vasile Iliuță era judecat într-un dosar instrumentat de DNA, în care era acuzat de abuz în serviciu și de amenințarea unui procuror. A fost achitat definitiv în 2024.

Tot în acel an, procurorii anticorupție l-au trimis în judecată într-un al doilea dosar, privind contracte de pază plătite din bani publici și un prejudiciu de peste 580.000 de lei.