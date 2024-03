Prima reacție a șefului CJ Călărași după perchezițiile DNA: Am predat documente care ar fi putut fi trimise prin corespondență

Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași, a venit cu prima reacție după ce joi au fost percheziții ale DNA la instituția pe care o conduce, precizând că are încredere în justiție, cu toate că demersul procurorilor a venit la doar după zile după anunțarea candidaturii.

„În 2019, cu șase luni înainte de alegerile programate din 2020, am fost făcut inculpat de către procurorul șef al unei unități de parchet. Patru ani de zile acesta a fost subiectul tuturor. Iliuță va fi arestat.În 20 noiembrie 2023, am fost achitat în primă instanță de către Tribunalul București, care a precizat că fapta nu este prevazută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. În aceeași zi, pe 20 noiembrie, la câteva ore după ce am primit vestea achitării, am fost sunat de un reprezentant al unității de parchet care mă trimisese în judecată, reprezentant care mi-a adresat o invitație pentru o audiere la sediul instituției respective, într-un alt dosar penal, întocmit cu opt luni în urmă, la trei zile după ce avocatul meu a solicitat constatarea nulității rechizitoriului prin care fusesem trimis în judecată în dosarul în care am fost achitat în primă instanță”, a arată Vasili Iliuță, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„Acum două zile mi-am anunțat candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Călărași.Ieri au fost percheziții la Călărași. Într-un alt dosar. Am predat documente care ar fi putut fi trimise prin corespondență, așa cum am făcut mereu în relația cu toate instituțiile statului.Dar în ciuda acestor situații, pentru mine un lucru este cert”, a completat șeful CJ Călărași.

„Niciodată nu trebuie să ne dispară încrederea în justiție și suntem datori mereu să clarificăm orice nuanță care poate să pună un semn de întrebare asupra activității noastre. Și atunci când există o suspiciune, nu trebuie să ne supărăm că cineva vine și ne întreabă diferite lucruri. Trebuie doar să răspundem și să clarificăm cât mai repede această necunoscută. Așa cum am făcut și cum voi face mereu”, a conchis Iliuță.

Ciolacu îl susține în continuare

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat joi seară că în susține în continuare pe Vasile Iliuță la șefia CJ Călărași.

„Activitatea DNA este una publică. Dacă DNA intră într-o primărie, înseamnă că imediat că primarul are dosar penal? Nu am văzut. Da, eu îl susţin pe domnul Iliuţă pentru că, până acum, nu este niciun anunţ că are un dosar penal, că este urmărit penal, că are vreo decizie. Dacă va avea o decizie de control judiciar, este exclusă susţinerea”, a precizat Marcel Ciolacu.