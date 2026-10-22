Mai mulți cumpărători pentru aceleași apartamente. Un inculpat, arestat într-un dosar imobiliar din Iași

Un bărbat implicat într-un proiect imobiliar din municipiul Iași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru înșelăciune în formă continuată, fals în declarații și delapidare. Potrivit procurorilor, unele locuințe și spații din proiect ar fi fost promise spre vânzare de mai multe ori, unor cumpărători diferiți, deși aceștia achitau avansuri consistente sau chiar întregul preț.

Apartamente dintr-un proiect imobiliar din Iași, promise mai multor cumpărători. Foto: Shutterstock

Tribunalul Iași a dispus arestarea preventivă a inculpatului P.Ș.A. la 21 octombrie 2026, după ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a înaintat propunerea de arestare pentru 30 de zile, notează Agerpres.

Conform procurorilor, în perioada 2023–2026, inculpatul ar fi avut un rol central în derularea proiectului imobiliar: negocia prețurile, încheia antecontracte și administra conturile societății comerciale.

Anchetatorii arată că acesta „s-a prezentat față de promitenţii-cumpărători ca fiind persoana care răspunde de întreaga construcție a imobilului”, iar prețurile ar fi fost negociate exclusiv cu el.

Antecontractele erau încheiate în numele societății, în formă autentică, la birouri notariale, iar sumele achitate de cumpărători ajungeau în conturile firmei, administrate de inculpat.

Din probatoriul strâns în dosar ar fi rezultat că unele unități locative sau spații cu alte destinații „au fost promise spre vânzare de minimum două ori”, către persoane fizice sau juridice diferite.

Procurorii susțin că fiecărui cumpărător i s-ar fi solicitat și încasat un avans consistent sau plata integrală, fără să fie informat că același spațiu fusese deja promis altcuiva.

„Niciunul dintre promitenţii-cumpărători nu a fost înştiinţat despre existenţa unei promisiuni anterioare având ca obiect [...] acelaşi spaţiu”, se arată în comunicatul Parchetului.

Anchetatorii mai afirmă că reprezentanții societății nu i-ar fi informat nici pe primii cumpărători despre noile promisiuni și „nu au avut intenţia de a restitui primele avansuri încasate”.

Inculpatul este cercetat pentru înșelăciune în formă continuată, fals în declarații și delapidare. Dosarul cuprinde și acuzații de participație improprie la înșelăciune și fals în declarații, în forma determinării.

Pentru identificarea persoanei cercetate și administrarea probelor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a beneficiat de sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Iași.

Referatul procurorului, întocmit la 21 octombrie, a fost trimis Tribunalului Iași, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Parchetul subliniază că măsura arestării preventive și celelalte acte procesuale nu reprezintă o condamnare.