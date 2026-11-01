 Minor atacat cu o armă airsoft și agresat fizic. Un bărbat a fost arestat preventiv | adevarul.ro
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Minor atacat cu o armă airsoft și agresat fizic. Un bărbat a fost arestat preventiv

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Un bărbat de 30 de ani a fost arestat preventiv după ce a tras cu o puşcă de tip airsoft înspre un minor de 16 ani, în comuna Ulieşti şi l-a bătut.

Oușcă airsoft
Armă de tip airsoft Foto: Poliția Română

Intervenţia poliţiştilor din Dâmboviţa a avut loc în urma unui scandal produs în seara zilei de vineri, în localitatea Ulieşti.

"Cercetările efectuate au reliefat faptul că, în cursul serii de 30 octombrie a.c., în jurul orei 22:45, în timp ce s-ar fi aflat în comuna Ulieşti, cel în cauză ar fi executat un foc cu o puşcă de tip airsoft în direcţia unui minor, de 16 ani, şi ulterior l-ar fi agresat fizic. Totodată, prin faptele sale, ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică, creând o stare de temere persoanelor din jur", precizează IPJ Dâmboviţa.

Poliţiştii din cadrul Secţiei 10 Poliţie Rurală Petreşti, în urma cercetărilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti, l-au reţinut, sâmbătă, pe agresor pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă.

Ulterior, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Găeşti, pe numele lui fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Scandalul s-ar fi produs pe fondul unui conflict mai vechi existent între cei doi. Primele date din anchetă arată că şi în trecut bărbatul de 30 de ani l-a agresat pe tânăr.

Adolescentul are nevoie de două-trei zile de îngrijiri medicale, a stabilit medicul legist.

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