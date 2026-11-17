O tânără în vârstă de 29 de ani ar fi fost răpită, bătută și supusă unor acte de umilire de către șase persoane, în județul Buzău. Femeia ar fi fost atrasă într-o capcană sub pretextul unei întâlniri cu iubitul ei, apoi urcată cu forța într-o mașină și dusă pe un câmp, unde ar fi fost dezbrăcată și frecată cu sare pe întregul corp. Anchetatorii spun că agresiunea ar fi fost pusă la cale pe fondul geloziei. Trei dintre persoanele cercetate au fost arestate preventiv, iar celelalte trei au fost plasate sub control judiciar.

Foto: Arhivă

Incidentul s-ar fi petrecut în seara de 14 noiembrie, în localitatea Valea Râmnicului din județul Buzău. Potrivit procurorilor, șase persoane din județul Vrancea – patru femei și doi bărbați, cu vârste între 17 și 54 de ani – ar fi participat la agresarea tinerei, notează publicația Opinia Buzău.

Anchetatorii susțin că totul ar fi pornit de la gelozia uneia dintre femei, nemulțumită de relația pe care victima ar fi avut-o cu o rudă a persoanelor implicate.

Pentru a o determina să iasă din locuință, suspecții i-ar fi creat tinerei impresia că urma să se întâlnească cu iubitul ei. Ulterior, s-ar fi deplasat la domiciliul acesteia, ar fi urcat-o cu forța într-un autoturism și ar fi blocat portierele, împiedicând-o să coboare.

Mașina ar fi fost condusă apoi spre un câmp din afara localității. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, presupusele fapte s-ar fi desfășurat în intervalul 20:45–21:30, în urma unei înțelegeri prealabile între persoanele cercetate.

Lovită și atacată cu spray lacrimogen în timpul transportului

Agresiunea ar fi început încă din mașină. Procurorii susțin că tânăra ar fi fost lovită cu pumnii, trasă de păr și atacată cu spray lacrimogen, pulverizat în zona feței. În același timp, suspecții i-ar fi luat telefonul mobil și cerceii.

„Pe timpul deplasării, aceștia ar fi agresat fizic persoana vătămată, prin pulverizarea unui spray lacrimogen la nivelul feței, lovirea cu pumnii și tragerea de păr şi i-ar fi sustras cerceii şi telefonul mobil”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat.

Dezbrăcată și frecată cu sare pe întregul corp

După ce au ajuns pe câmp, agresorii ar fi scos-o pe tânără din autoturism și ar fi continuat să o lovească, de această dată cu pumnii și picioarele. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost apoi dezbrăcată și frecată cu sare pe tot corpul, gest care i-ar fi provocat suferințe fizice și leziuni.

„Odată ajunși în extravilanul localității, inculpații ar fi coborât persoana vătămată din autoturism şi ar lovit-o din nou, cu pumnii şi picioarele, ar fi dezbrăcat-o şi ar fi frecat-o cu sare pe întregul corp”, au precizat procurorii.

Conform constatărilor medicale preliminare, leziunile suferite de victimă au necesitat între trei și patru zile de îngrijiri medicale.

După agresiune, persoanele implicate ar fi abandonat-o pe câmp și ar fi plecat. Tânăra a reușit să anunțe poliția, iar sesizarea a fost înregistrată în noaptea de 14 spre 15 noiembrie.

Trei persoane, arestate preventiv pentru 30 de zile

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ziduri au desfășurat cercetări pentru identificarea celor implicați. Cele șase persoane suspectate au fost găsite și conduse la audieri.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe și tâlhărie calificată.

La propunerea procurorilor, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei dintre inculpați: două femei și un bărbat. Celelalte trei persoane sunt cercetate sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.