Doi polițiști au fost răniți într-un accident rutier produs pe o stradă din municipiul Buzău, după ce un șofer de 59 de ani ar fi pătruns într-o intersecție fără să se asigure. În urma impactului, autospeciala a fost proiectată în alte două mașini staționate.

Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Vulturului și Agriculturii, unde un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani, din Buzău, a intrat în coliziune cu o autospecială a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, relatează presa locală.

„Din primele date de la fața locului a reieșit că este vorba despre o coliziune între autoturismul condus pe strada Vulturului către strada Agriculturii, de către un șofer de 59 de ani, din Buzău, și o autospecială a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, condusă pe strada Agriculturii către bulevardul Gării, de către un polițist de 21 de ani, din Olt”, a transmis instituția.

În urma impactului, autospeciala de poliție a fost proiectată în două autovehicule staționate.

Doi polițiști au fost răniți în accident Foto: Iulian Gavriluță/News Buzău

Doi polițiști și doi pasageri au fost răniți

Accidentul s-a soldat cu rănirea polițistului de 21 de ani, din Olt, aflat la volanul autospecialei, și a unui polițist de 29 de ani, din Buzău. De asemenea, au fost răniți doi pasageri, în vârstă de 17 și 51 de ani, din autoturismul condus de șoferul de 59 de ani.

În cauză se va întocmi dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.