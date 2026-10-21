Resturi dintr-o posibilă dronă militară, descoperite pe un câmp din Buzău. Autoritățile fac cercetări

Resturi dintr-o posibilă dronă militară au fost descoperite pe un câmp din județul Buzău, în comuna Robeasca. Fragmentele au fost găsite de un localnic în timpul lucrărilor agricole. Autoritățile au început verificările la fața locului.

Resturi dintr-o posibilă dronă militară au fost descoperite pe un câmp din Buzău. Foto: Facebook/arhivă

Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 10.00. Un localnic a anunțat că a găsit pe terenul agricol resturi care ar putea proveni de la o dronă prăbușită, relatează TVR Info.

La fața locului au ajuns echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale și ai Serviciului Român de Informații. Echipele verifică zona în care au fost descoperite fragmentele și încearcă să stabilească proveniența acestora.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, printre resturile găsite s-ar afla fragmente din aripa unei drone militare.

Este posibil ca drona să se fi prăbușit zilele trecute, nu în cursul nopții trecute.

Știre în curs de actualizare.