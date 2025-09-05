Profesorii din Buzău nu participă la festivitățile de deschidere a noului an școlar: „Părinții, îndrumaţi să îşi ducă copiii direct în clase”

Prima zi de școală nu va fi marcată de festivități în școlile din județul Buzău. Membrii Sindicatului Învățământului Preuniversitar (SÎP) au anunțat că vor protesta, iar cadrele didactice nu vor participa la deschiderea oficială a anului școlar.

„Prima zi de şcoală nu va fi una festivă. Colegii noştri au fost îndrumaţi să meargă în sălile de clasă, părinţii au fost îndrumaţi să îşi ducă copiii direct în clase şi nu vor fi acceptate autorităţile”, a declarat liderul SÎP Buzău, Ion Dobre, printr-un comunicat de presă.

Acesta a mai precizat că există directori de școli care ar fi încercat să îi determine pe profesori să renunțe la protest.

„Am auzit că există anumiţi directori de şcoli care au ameninţat cadrele didactice că dacă luni nu se va deschide festiv anul şcolar, profesorii vor suporta consecinţele. Personal nu cred că este în regulă această abordare mai ales că noi am anunţat din timp această formă de protest”, a adăugat liderul sindical.

În replică, ministrul Educației, Daniel David, i-a îndemnat pe părinți să își ducă luni copiii la școală și s-a declarat optimist că orele vor începe în mod normal.

„Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală. Esenţa unui profesor, că este sindicalist sau că este nesindicalist, când are un copil în faţa şcolii îl invită în şcoală şi în sala de clasă. E o chestie de morală, nu mă refer la aspectul legal”, a spus ministrul.

România va fi împărțită la început de an școlar de decizia profesorilor de a boicota festivitățile. Sindicatele încă adună opțiunile profesorilor din școli, din datele centralizate până joi, 4 septembrie, reieșind că cei mai mulți dascăli sunt deciși să lipsească de la tradiționala festivitate de deschidere a anului școlar 2025-2026.

În paralel, conducerea unui liceu din Timișoara a anunțat că înlocuiește festivitatea de deschidere a anului școlar cu un picnic în curtea școlii, la care îi invită pe elevi și părinți. Din alte școli, părinții au primit mesaje că nu se organizează festivități și chiar să nu-și trimită copiii la școală.