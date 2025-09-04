„Am început cu ce era mai ușor”. Nicușor Dan justifică ordinea măsurilor de austeritate

Președintele Nicușor Dan a explicat, joi, că măsurile de austeritate ale Guvernului au început cu reducerea cheltuielilor în educație, administrație și instituții cu salarii mari, pentru că „asta era cel mai ușor și mai rapid de pus în practică”.

Despre echitatea măsurilor, Nicușor Dan a explicat că „o egalitate perfectă nu există. Când trebuie să iei măsuri rapid, te uiți unde poți reduce mai mult. De aceea s-a început cu aceste zone, pentru că era mai ușor de implementat”.

El a subliniat că pachetul 2 de măsuri vizează magistrați, administrație și instituții precum ASF sau ANCOM, iar pachetul 3 va aborda și alte categorii de pensii speciale.

„Se încearcă un echilibru, astfel încât corecția pe care România trebuie să o facă să fie realizată cât mai echilibrat”, a declarat Nicușor Dan la Observator.

Întrebat despre majorarea TVA, președintele a precizat că nu s-a discutat o nouă creștere și că diferența dintre 2025 și 2026 va fi acoperită prin analiza investițiilor: „Unele sunt vitale, altele nu se mai fac. Trebuie să punem limite pentru instituții pentru a avea o stabilitate mai mare.”