Video Continuă protestele din educație. Noi pichetări la Ministerul Educației și la Guvern, unde se cere demisia ministrului Daniel David

Protestele din educație continuă și miercuri, 3 septembrie, cu obișnuita de acum pichetare a Ministerului Educației și Cercetării.

Federațiile sindicale din educație au reluat, miercuri, protestele față de reformele anunțate de premierul Ilie Bolojan, aceștia pichetând sediul Ministerului Educației și Cercetării, iar un miting este plănuit, de la ora 12.00, și în Piața Victoriei.

La protest s-a strigat din nou „Demisia”. Cadrele didactice au anunțat că încearcă să strângă 100.000 de semnături pentru inițierea unui proiect de lege care să anuleze măsurile Guvernului privind creșterea normei didactice și majorarea numărului de elevi în clasă.

Calendarul protestelor din perioada următoare:

3 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

4 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

5 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

8 septembrie – Miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul 11.00 – 16.00.

Premierul Ilie Bolojan a spus marți seară la Digi 24 a comentat schimbările pe care le-a propus în sistemul de educație.

„S-a prezis că să fie un dezastru în tot sistemul de învățământ, că n-o să se găsească cele 2 ore și s-a dovedit că peste 98% din titularii care au trebuit să li se dea ore suplimentare și-au găsit ore în școala în care predau. Sigur că nu-i comod să te muți, poate, să predai la două școli, dar nu ai ce să faci în astfel de situații. Și nici această măsură n-a fost – pe bună dreptate din partea dascălilor – primită cu aplauze, dar nici nu s-a surpat sistemul de educație”, a spus premierul.