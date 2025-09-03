search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Scenariu absurd în școli. Ce ar urma să se întâmple în școli din 9 septembrie: Profesorii, îndemnați să enunțe doar titlul lecției

0
0
Publicat:

Cele două sindicate reprezentative din învățământul preuniversitar le recomandă membrilor să boicoteze începutul de an școlar, iar din 9 septembrie să continue protestul, limitând temporar activitățile de predare-învățare. „Protestul va fi eficient numai dacă vom acționa unitar”.

Profesorii au anunțat un protest uriaș în 8 septembrie, asemeni celui din 2023 FOTO: Inquam/O. Ganea
Profesorii au anunțat un protest uriaș în 8 septembrie, asemeni celui din 2023 FOTO: Inquam/O. Ganea

Cu puține zile rămase până la prima zi de școală, profesorii, părinții și elevii încă nu știu ce urmează să se întâmple din 8 septembrie, după marele protest din Capitală, la care sunt așteptate 30.000 cadre didactice.

Cele două sindicate reprezentative din învățământul preuniversitar Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE) - au trimis în teritoriu mai multe adrese, prin care pe de o parte le cer membrilor de sindicat să fie solidari în demersurile organizate, iar pe de alta îi îndeamnă pe părinți să susțină corpul profesoral, subliniind că luptă nu doar pentru drepturile profesorilor, ci și pentru că „este în joc și viitorul vostru, al tinerelor generații care se formează și se vor forma în sistemul educațional”.

Au un mesaj și pentru reprezentanții administrațiilor publice locale, pe care îi somează să se abțină să se afișeze în prima zi de școală, pentru că „școala românească este în suferință, iar gesturile dumneavoastră de imagine nu își mai au locul într-o zi marcată de o nemulțumire generală”, au transmis sindicatele.

În cancelarii, unde de la 1 septembrie activitatea a început, atmosfera este de așteptare apăsătoare. Din ce în ce mai mulți profesori nu mai cred că formele de protest care vin atât de târziu au puterea să mai schimbe ceva. Cu toate acestea, unii trimit mesaje părinților, anunțându-i că vor boicota începutul de an școlar și rugându-i să nu-i trimită pe copii la școală luni, 8 septembrie 2025.

„Dacă se dorea cu adevărat să se schimbe ceva, se încerca înainte de apariția normelor legislative. Ce mai poți schimba după ce încadrarea a fost refăcută și totul e pus la punct? De ce să mai faci grevă? Poate doar pentru a face și mai multe economii ministerul, pe spinarea noastră, pentru că orice zi de grevă este o zi neplătită”, spun profesori cu care a stat de vorbă reporterul „Adevărul”.

Că profesorii sunt departe de solidaritatea pe care o cer sindicatele s-a văzut de asemenea la împărțirea orelor libere care sunt acordate profesorilor la plata cu ora. Dacă ar fi refuzat să le mai accepte, ar fi fost un semnal clar că noul tarif pentru plata cu ora, care a scăzut la mai puțin de 50% din valoarea din anul școlar trecut, este cu adevărat considerat o insultă, spun liderii de sindicat. Inspectoratele școlare n-au avut însă nicio problemă la repartizarea acestor ore, în acest an și așa mult mai puține decât în anul școlar trecut (conform evaluării ministrului Daniel David, vor fi 15.000 norme la plata cu ora, după creșterea normei de predare cu două ore, comparativ cu 30.000 anul școlar trecut).

Am acceptat plata cu ora, pentru că sunt mai puțini bani, dar oricum stai în școală”, își motivează un profesor decizia.

Și mai puțin interesați de măsurile de protest par suplinitorii, calificați și necalificați, care și acum, după ce oficial anul școlar a început (anul școlar începe la 1 septembrie, iar cursurile la 8 septembrie), încă mai caută ore. În majoritatea județelor s-au organizat concursuri pentru suplinitori, calificați și necalificați, fie la nivel de județ, fie la nivelul școlilor care au ore disponibile, iar până la începerea cursurilor directorii și inspectorii școlari încă mai caută profesorii potriviți pentru catedrele/orele încă descoperite. 

„Începând de marți, 9 septembrie, elevii sunt așteptați cu drag la școală”

În cele trei zile lucrătoare rămase până la prima zi de școală profesorii ar trebui să decidă cum se poziționează, dacă boicotează festivitățile de început de an școlar, dacă își vor îndemna elevii să nu se prezinte în prima zi de școală sau dacă, din contră, decid să fie un început de an școlar obișnuit. Din unele școli deja au fost transmise mesaje către părinți.

Citește și: Val de greve în administrație, educație și justiție. Ce se ascunde în spatele protestelor și cât de sănătoase sunt acestea pentru societate

Într-un astfel de mesaj, părinții și elevii sunt anunțați că: „...luni, 8 septembrie, nu se va organiza festivitatea de deschidere a anului școlar. Această decizie a fost luată de sindicatul personalului didactic, în semn de protest față de măsurile recente din învățământul românesc, care afectează atât cadrele didactice, cât și procesul educațional. Începând de marți, 9 septembrie, elevii sunt așteptați cu drag la școală. Vă rugăm să ne susțineți și să fiți solidari, prin neprezentarea elevilor la școală în ziua de luni! Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!”.

Boicotul, conform recomandărilor celor două federații sindicale, ar urma să se prelungească și după 8 septembrie. Profesorii sunt îndemnați să „limiteze temporar activitățile de predare-învățare-evaluare” și să desfășoare doar următoarele activități:

„- supravegherea elevilor/preșcolarilor în timpul orelor de curs/de activități educative;

- operarea eventualelor absențe sau a oricăror altor observații relevante/necesare în cataloagele fizice/electronice;

- informarea imediată a conducerii unității și/sau a părinților/reprezentanților legali ai elevilor/preșcolarilor, după caz, privitor la orice incident petrecut în timpul orelor;

- enunțarea titlului lecției sau activității ori evaluării, cu informarea elevilor că acestea se vor amâna până la încetarea formei de protest;

- oferirea de răspunsuri succinte referitoare la eventualele întrebări ale elevilor/ preșcolarilor cu privire la lecția, evaluarea sau activitatea enunțată;

- pregătirea proiectelor/planurilor de lecție pentru fiecare clasă/grupă și oră, în conformitate cu programa și calendarul valabile pentru anul școlar 2025-2026;

- desfășurarea activităților administrative în funcție de specificul funcției și calității deținute în consiliul profesoral, consiliul de administrație, comisii organizate la nivelul unității;

- menținerea relației instituționale cu părinții/reprezentanții legali ai elevilor/ preșcolarilor, în cazul personalului care deține și funcția de diriginte (inclusiv învățătoare, educatoare etc.);

Citește și: O clasă din mediul rural, desființată de Inspectoratul Școlar Constanța. Părinții acuză blocarea accesului la educație

- îndeplinirea atribuțiilor privind formarea profesională, în funcție de specificul funcției și vechimii în învățământ;

- îndeplinirea și a altor atribuții legale, ALTELE decât cele de PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE (de exemplu: conceperea de instrumente de evaluare, activități remediale, recapitulări etc.)”.

Dragi colege și colegi,

Protestul nostru va fi eficient numai dacă vom acționa unitar, la nivel național. Dacă în perioada imediat următoare, în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, niciun cadru didactic nu va desfășura efectiv activitățile de predare-învățare-evaluare, factorii decizionali și întreaga clasă politică vor înțelege gravitatea situației create de măsurile dispuse prin Legea nr. 141/2025 și legitimitatea solicitărilor personalului din sistemul educațional. Să avem în vedere și exemplul altor categorii socio-profesionale (de exemplu personalul din justiție) care au reușit să își soluționeze revendicările prin acțiuni unitare.

Rezultatele se vor obține numai prin solidaritate și acțiune unitară, la nivelul întregului sistem de învățământ preuniversitar”, mai cer liderii celor două sindicate.

O parte dintre profesori se tem însă ca efectul să nu fie unul contrar celui scontat în rândul părinților. În plus, nu văd cum ar putea schimba o astfel de atitudine deciziile deja adoptate în sistem. „Cine predă în primele două zile de școală? Desfășori cu totul alte activități. Faci recapitulări, îți cunoști elevii, oricum nu predai”, este opinia unui profesor.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a promis Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
digi24.ro
image
Versiunea lansată de mama tânărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum își apără fiul: „Fiecare mai face asta”
stirileprotv.ro
image
ZODIA care riscă să înceapă toamna cu un divorț, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
gandul.ro
image
HOROSCOP 3 septembrie. Balanțele amână deciziile, iar Săgetătorii au oportunități de investiții
mediafax.ro
image
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
FOTO Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian: nici măcar vârsta sa exactă nu este cunoscută
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
Bătăuşul livratorului, apărat de mamă la instanţă: "A fost premiant". Victima sa munceşte pentru 500 euro/lună
observatornews.ro
image
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
playtech.ro
image
Ele sunt singurele zodii care au noroc din plin de pe 3 septembrie de la ora 3.00. Vești extraordinare, reușite și prosperitate pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Unde s-a dus vedeta care și-a înșelat soția în România
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
kanald.ro
image
Cum l-a testat Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în timpul întâlnirii cu liderii coaliției. Premierul nu a știut să...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
romaniatv.net
image
Adeverință obligatorie pentru pensie, în luna septembrie. Casa Națională de Pensii anunță până când trebuie adus documentul
mediaflux.ro
image
Adrian Mititelu l-a vândut pe Vladislav Blănuță! Anunț OFICIAL în miez de noapte: „Contract pe 5 ani” » Prima imagine în tricoul noii echipe
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Trăim (încă) în era în care bărbatul e viteaz că nu dă cu toporul, ci cu pumnul
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Memmo di Filippuccio Profane love scenes The spouses retired to bed Google Art Project webp
Nu vă țineți respirația: Sex, mirosuri și curățenie în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Scandalul a atins cote maxime! Cărui regal i-a ordonat Prințul William să stea departe de el

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă