search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ministrul Învățământului este liniștit cu câteva zile înaintea începerii anului școlar: „Copiii să aibă acces la școală și în sala de clasă”

0
0
Publicat:

Întrebat cum va începe noul an școlar, ministrul Educației, Daniel David, a afirmat marți, 2 septembrie, că este important ca elevii să aibă acces la unitatea de învățământ și în sala de clasă.

Daniel David/FOTO: Mediafax
Daniel David/FOTO: Mediafax

Fiecare director, comunitate școlară, își va stabili activitățile. Ce este important, după mine, sigur, copiii să aibă acces la școală și în sala de clasă. Că vor fi festivități, cât de festive vor fi festivitățile, că vor fi proteste în anumite zone, asta deja ține de contextul în care suntem.

Nu putem să nu recunoaștem că a fost o problemă pe care am avut-o de cele mai multe ori ca ministru în această perioadă”, a afirmat ministrul Educaţiei, potrivit News.ro.

El a precizat că multe dintre propunerile pe care le-a primit nu plecau de la situația actuală, că nu sunt bani de salarii şi de burse până la finalul anului.

„Am primit foarte multe propuneri, sugestii, dar foarte mulți refuzau să pornească de la premisele cheie, că nu sunt bani, că măsurile trebuie luate, fiindcă altfel nu avem salarii și burse.

Dacă acceptăm aceste premise, după aceea putem discuta diverse variante, dar dacă mi se fac propuneri care nu iau în calcul aceste premise, oricât de bine arată, poate că eu ies prost, că spun, nu pot să o implementez. Nu se poate implementa”, a explicat Daniel David.

Ministrul Educației a transmis a aplicat toate propunerile care nu au fost constrânse de măsurile fiscal-bugetare.

Toate propunerile care au ținut de ordinul de ministru şi nu au fost constrânse de legea fiscal-bugetară şi au venit din sistem şi puteau fi aplicate, eu le-am aplicat. Cele care nu ieșeau din legea fiscal-bugetară, nu puteam modifica.... (...)

Să ştiţi că şi în timpul discuţiei legii fiscal-bugetare, chiar dacă bătălia a fost mare în Parlament, fiindcă e o problemă financiară, nu că cineva dorea să reducă degrevările pur şi simplu şi acolo în timpul dezbaterilor în legea Fiscal-Bugetară feedback-urile trimise au dus la creşterea procentului de degrevare, că iniţial în prima variantă procentul era şi mai mic”, a mai declarat ministrul Educaţiei.

Între timp, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater” au anunțat că vor organiza, pe 8 septembrie, o amplă acțiune de protest împotriva Legii nr. 141/2025, considerată de sindicaliști drept cea mai gravă lovitură dată învățământului românesc din ultimii 35 de ani.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
digi24.ro
image
Putin a numit doi „vinovați” pentru „criza” din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China
stirileprotv.ro
image
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
gandul.ro
image
Prognoza meteo pentru septembrie: Temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei
mediafax.ro
image
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
digi24.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a crezut că a câștigat la loterie 100 de dolari și s-a bucurat. Apoi, zerourile „au continuat să tot apară”
antena3.ro
image
Un bărbat din Prahova şi-a bătut amanta şi apoi a dat cu maşina peste ea. Poliţiştii au identificat agresorul
observatornews.ro
image
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Anunţul momentului despre ora de iarnă! Ce se întâmpla în această toamnă, autorităţile au luat decizia
playtech.ro
image
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E așteptat în curând să semneze!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
kanald.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
O nouă BOMBĂ în showbiz! Încă un cuplu celebru din România s-a DESPĂRȚIT! Erau logodiți și se pregăteau de nuntă, dar au anulat tot!
romaniatv.net
image
Veste majoră pentru toți românii care plătesc facturi!
mediaflux.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”
click.ro
image
Imagini de senzație cu Eric Roberts la București! Marele actor, impresionat la cina cu românii: „Sunteți foarte calzi și primitori”
click.ro
image
Dezmăț total după terminarea filmărilor de la Insula Iubirii! Ispitele s-au „combinat” între ele mai ceva ca în show-urile matrimoniale. Cum s-au terminat poveștile
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”

OK! Magazine

image
Scandalul a atins cote maxime! Cărui regal i-a ordonat Prințul William să stea departe de el

Click! Pentru femei

image
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă