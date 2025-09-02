Ministrul Învățământului este liniștit cu câteva zile înaintea începerii anului școlar: „Copiii să aibă acces la școală și în sala de clasă”

Întrebat cum va începe noul an școlar, ministrul Educației, Daniel David, a afirmat marți, 2 septembrie, că este important ca elevii să aibă acces la unitatea de învățământ și în sala de clasă.

„Fiecare director, comunitate școlară, își va stabili activitățile. Ce este important, după mine, sigur, copiii să aibă acces la școală și în sala de clasă. Că vor fi festivități, cât de festive vor fi festivitățile, că vor fi proteste în anumite zone, asta deja ține de contextul în care suntem.

Nu putem să nu recunoaștem că a fost o problemă pe care am avut-o de cele mai multe ori ca ministru în această perioadă”, a afirmat ministrul Educaţiei, potrivit News.ro.

El a precizat că multe dintre propunerile pe care le-a primit nu plecau de la situația actuală, că nu sunt bani de salarii şi de burse până la finalul anului.

„Am primit foarte multe propuneri, sugestii, dar foarte mulți refuzau să pornească de la premisele cheie, că nu sunt bani, că măsurile trebuie luate, fiindcă altfel nu avem salarii și burse.

Dacă acceptăm aceste premise, după aceea putem discuta diverse variante, dar dacă mi se fac propuneri care nu iau în calcul aceste premise, oricât de bine arată, poate că eu ies prost, că spun, nu pot să o implementez. Nu se poate implementa”, a explicat Daniel David.

Ministrul Educației a transmis a aplicat toate propunerile care nu au fost constrânse de măsurile fiscal-bugetare.

„Toate propunerile care au ținut de ordinul de ministru şi nu au fost constrânse de legea fiscal-bugetară şi au venit din sistem şi puteau fi aplicate, eu le-am aplicat. Cele care nu ieșeau din legea fiscal-bugetară, nu puteam modifica.... (...)

Să ştiţi că şi în timpul discuţiei legii fiscal-bugetare, chiar dacă bătălia a fost mare în Parlament, fiindcă e o problemă financiară, nu că cineva dorea să reducă degrevările pur şi simplu şi acolo în timpul dezbaterilor în legea Fiscal-Bugetară feedback-urile trimise au dus la creşterea procentului de degrevare, că iniţial în prima variantă procentul era şi mai mic”, a mai declarat ministrul Educaţiei.

Între timp, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater” au anunțat că vor organiza, pe 8 septembrie, o amplă acțiune de protest împotriva Legii nr. 141/2025, considerată de sindicaliști drept cea mai gravă lovitură dată învățământului românesc din ultimii 35 de ani.