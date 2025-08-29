Accidente grave în Buzău: 11 persoane și-au pierdut viața în prima jumătate a anului

Unsprezece persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost grav rânite în accidentele rutiere din județul Buzău, în prima jumătate a anului 2025.

În primele șase luni ale acestui an, județul Buzău a înregistrat 11 decese și 13 persoane rănite grav în accidente rutiere. În timp ce numărul evenimentelor grave pe DN 2 E85 a scăzut, polițiștii raportează o creștere semnificativă a accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, cele mai frecvente cauze ale accidentelor au fost neacordarea priorității și viteza neadaptată la condițiile de drum.

„În prima jumătate a anului 2025, la nivelul județului Buzău s-au înregistrat 19 accidente grave (cu 5 mai puține față de anul precedent), soldate cu decesul a 11 persoane (cu 3 mai puține față de anul precedent) și rănirea gravă a altor 13 (cu două mai mult față de anul precedent). Principalele cauze generatoare de accidente au fost: neacordarea priorității de trecere pietonilor sau vehiculelor (3 accidente grave soldate cu decesul a 3 persoane), abaterile săvârșite de pietoni (4 accidente grave, soldate cu decesul a 4 persoane), viteza neadaptată la condițiile de drum (două accidente grave, soldate cu rănirea gravă a două persoane)”, a transmis IPJ Buzău pentru Agerpres.

Scădere pe DN 2 E85, creștere a accidentelor cu trotinete

În perioada analizată, polițiștii au constatat o scădere a accidentelor grave pe DN 2 E85, unul dintre drumurile cu trafic intens, o parte din acesta fiind preluată de Autostrada A7.

„În ceea ce privește tronsonul DN2 E85 care traversează județul Buzău, comparativ cu anul trecut s-a înregistrat o scădere a accidentelor rutiere grave și a consecințelor acestora. În prima jumătate a anului 2025 s-au înregistrat 6 accidente grave, soldate cu decesul a 3 și rănirea gravă a altor 5 persoane, iar în anul 2024 au fost înregistrate 7 accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 6 persoane și rănirea gravă a altor două persoane”, precizează IPJ.

Totodată, în primele șase luni au avut loc 12 accidente în care au fost implicate trotinete electrice, soldate cu rănirea ușoară a 12 persoane. Comparativ, în aceeași perioadă a anului trecut au fost doar 4 astfel de accidente.

Permise reținute

În prima jumătate a anului, polițiștii rutieri au reținut peste 2.700 de permise de conducere, pentru depășirea limitei legale de viteză, conducere sub influența alcoolului și neacordarea priorității pietonilor sau altor vehicule în trafic.