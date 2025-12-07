20 de persoane evacuate, după ce un autoturism a lovit o conductă de gaze. Pompierii au intervenit de urgență în județul Buzău

Noapte tensionată în localitatea Tăbărăști, comuna buzoiană Gălbinași, unde 20 de persoane au fost evacuate preventiv din locuinţe din cauza unui autoturism care a intrat într-o țeavă de gaze stradală, provocând scurgeri masive. Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar la faţa locului a intervenit Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău.

Potrivit ISU, echipajele au fost solicitate pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la un accident rutier urmat de avarierea unei conducte de gaze.

„Din primele informaţii, un autoturism a intrat într-o ţeavă de gaze stradală, provocând scurgeri semnificative. La sosirea echipajelor, zona a fost evaluată, iar din cauza riscului de acumulare a gazelor, s-a dispus evacuarea preventivă a persoanelor aflate pe o rază de aproximativ 200 de metri”, a transmis instituţia.

Intervenţia s-a desfăşurat cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, în timp ce o echipă specializată a distribuitorului de gaze a fost chemată pentru a opri scurgerile şi a remedia avaria.

„Echipa distribuitorului de gaze a ajuns la faţa locului şi a procedat la obturarea conductei avariate. Prin intervenţia rapidă a pompierilor, pericolul a fost înlăturat, iar zona este sigură din nou. Cele 20 de persoane evacuate preventiv au fost îndrumate să revină în locuinţe”, a mai precizat ISU Buzău.

După finalizarea operaţiunilor principale, echipajele au rămas în zonă pentru verificări suplimentare, pentru a se asigura că nu există alte riscuri.