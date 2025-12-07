Explozie într-un apartament din Iași provocată de o scurgere de gaz. Un bărbat are arsuri de gradul I

Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani are arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor în urma unei explozii produse duminică dimineaţă într-un apartament din Iaşi. provocată de o scurgere de gaz de la o butelie.

”În această dimineaţă, în jurul orei 05:00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi a fost alertat prin apel 112 cu privire la producerea unei explozii într-un apartament situat pe strada Roman Vodă nr. 1, bloc 32, la etajul 4 din 4, în municipiul Iaşi. Din primele informaţii furnizate de apelant, explozia ar fi fost provocată de o scurgere de gaz de la o butelie”, anunţă duminică ISU Iaşi, scrie News.

La locul evenimentului au fost direcţionate de urgenţă două autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), o autospecială de intervenţie pentru descarcerare (AID), o autospecială pentru salvări de la înălţime (ASII) şi un echipaj de prim ajutor (EPA).

”La sosirea forţelor de intervenţie, s-a confirmat faptul că a avut loc o explozie neurmată de incendiu, fără degajări de fum”, precizează reprezentanţii ISU.În urma incidentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani are arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor. Acesta a fost preluat de echipajul medical şi transportat la spital.”

În urma evaluării efectuate de echipajele ISU şi ISCT s-a constatat că structura de rezistenţă a blocului nu a fost afectată, iar evacuarea celorlalţi locatari nu a fost necesară”, menţionează ISU Iaşi.