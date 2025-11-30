Alertă în Piatra Neamț: electrovalva unui contor de gaz, găsită în flăcări. A fost oprită alimentarea cu gaze a clădirii

Electrovalva unui contor de gaz amplasat în exteriorul unei clădiri din Piatra Neamț a fost găsită în flăcări, duminică dimineață, 30 noiembrie.

Autoritățile au intervenit duminică dimineață, în jurul orei 08:00, după ce un apel la 112 anunța că o țeavă de gaz de la un branșament amplasat pe o clădire de pe strada Piața Mihail Kogălniceanu din municipiul Piatra-Neamț este în flăcări, scrie News.ro.

La locul indicat de apelant au fost trimişi de urgenţă pompieri de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ, angajaţi ai furnizorului de gaze Delgaz Grid şi poliţişti.

„Ajunşi la locul indicat, pompierii au constatat că era flacără la nivelul electovalvei unui contor de gaz. S-a acţionat pentru oprirea alimentării gazului. A fost verificat şi interiorul clădirii pentru a identifica dacă sunt scăpări de gaz, constatându-se că nu s-au înregistrat valori peste limitele normale.

De asemenea, a fost deconectată electrovalva de la alimentarea cu energie electrică şi a fost oprită alimentarea cu gaz a clădirii (şi sigilat contorul) până la remedierea defecţiunilor”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

Verificările făcute au arătat că în imobilul lângă care s-a produs incidentul nu se aflau persoane.