Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
Proteste masive în Iran după ce rialul s-a prăbușit. Ciocniri cu forțele de ordine și sloganuri anti-regim

Publicat:
Ultima actualizare:

Iranienii au ieșit luni pe străzi și au scandat împotriva regimului de la Teheran după ce moneda națională s-a depreciat la un minim istoric față de dolar, pe fondul creșterii prețurilor și al inflației galopante, relatează agențiile de presă.

image

Șeful Băncii Centrale, Mohammad Reza Farzin, și-a dat demisia, a anunțat televiziunea de stat. Comercianții au început să se adune pe strada Saadi din centrul Teheranului și în cartierul Shush, de lângă marele bazar din Teheran.

Proteste similare au avut loc și în alte orașe importante, între care Isfahan în centrul Iranului, Shiraz în sud și Mashhad în nord-est. În Teheran, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii.

Martori au declarat pentru Associated Press că comercianții și-au închis magazinele luni și au făcut apel la alții pentru a proceda în același fel. Agenția de știri semioficială ILNA a transmis că multe firme și-au oprit activitatea.

„Mulți comercianți au preferat să suspende tranzacțiile pentru a evita eventualele pierderi”, a relatat luni agenția IRNA, adăugând că manifestanții „au scandat sloganuri”.

Vânzările anumitor bunuri importate sunt paralizate, vânzătorii și cumpărătorii preferând să amâne orice tranzacție până când vor avea o imagine mai clară, relatează AFP.

Protestele au izbucnit după ce duminică rialul a atins un nou minim istoric față de moneda americană ajungând la peste 1,4 milioane de riali pentru un dolar (față de 820.000 în urmă cu un an) și 1,7 milioane pentru un euro (față de 855.000). 

Deprecierea cronică a rialului a dus la hiperinflație și volatilitate puternică, prețurile crescând brusc de la o zi la alta. În decembrie, prețurile au crescut în medie cu 52% față de anul precedent, potrivit datelor Centrului de Statistică al Iranului, un organism oficial.

Mișcările de protest reprezintă o evoluție importantă, în condițiile în care comercianți din tradiționalele bazaruri au jucat un rol crucial în Revoluția Islamică (1979), prin care a fost răsturnată monarhia și islamiștii au venit la putere.

Ciocniri între protestatari și forțele de securitate

Protestele s-au răspândit în toată țara luni, iar unii manifestanți s-au ciocnit cu forțele de securitate din Teheran și Mashhad, autoritățile apelând la gaze lacrimogene pe fondul atacurilor și al ciocnirilor stradale, potrivit unor rapoarte.

Un grup de opoziție iranian, Consiliul Național al Rezistenței din Iran, a raportat că o mulțime mare de manifestanți a mărșăluit de-a lungul străzii Jomhouri (Republica) înainte de a se deplasa în zonele din vecinătate, inclusiv strada Naser Khosrow și Piața Istanbul din Teheran.

Zonele centrale ale Teheranului s-au transformat în focare de conflict, protestatarii și forțele de securitate ale regimului angajându-se în ciocniri în apropierea principalelor zone guvernamentale și comerciale.

Unitățile de poliție au folosit gaze lacrimogene și bastoane pentru a dispersa mulțimile din centrul orașului, potrivit relatărilor de la fața locului.

Manifestanții au răspuns cu scandări „Nerușinații!  și au ripostat, forțând forțele de securitate să se retragă din mai multe zone.

Grevele și protestele la nivel național ale comercianților au continuat în tot Iranul, magazinele fiind închise în centre comerciale importante, inclusiv Marele Bazar din Teheran, strada Lalehzar, Naser Khosrow și Piața Istanbul. Manifestanții au scandat sloganuri antiguvernamentale cerând plecarea clericilor aflați la putere și cerând ca liderii să se retragă.

O înregistrare video care a circulat online i-a arătat pe protestatari în interiorul unui complex comercial important din Marele Bazar din Teheran scandând „Nu vă temeți, suntem cu toții împreună”, în timp ce proferau insulte la adresa forțelor de securitate.

Imagini suplimentare din cartierele cu bazaruri din Teheran au arătat mulțimi care scandau „Moarte dictatorului”, cerând comercianților să-și închidă magazinele și cerându-i președintelui Masoud Pezeshkian să se retragă, în timp martori au relatat că afacerile s-au închis în semn de protest.

Alte videoclipuri au surprins demonstrații în diferite zone ale Teheranului, inclusiv imagini care arată protestatarii atacând și avariind mașina unui cleric aliniat regimului.

Luni după-amiază, tulburările se răspândiseră în orașul Mashhad, din nord-estul țării, unde manifestanții s-au adunat în piețele centrale și s-au ciocnit cu poliția antirevoltă care a intervenit cu bastoane. Protestatarii au ripostat pe măsură ce confruntările s-au intensificat.

Într-un alt raport, agenția de știri Fars, condusă de IRGC, a scris: „Martorii oculari au raportat pentru Fars că printre mulțimea de aproximativ 200 de persoane se aflau grupuri mici de cinci până la zece indivizi care scandau sloganuri dincolo de cerințele economice.”

NCRI a declarat că forțele de securitate legate de IRGC au fost plasate în alertă sporită la Teheran, cu unități suplimentare în așteptare în provinciile învecinate. Afirmațiile nu au putut fi verificate independent.

Într-o declarație, Maryam Rajavi, președinta aleasă a NCRI, a declarat că protestele reflectă furia publică față de prețurile ridicate, inflație și represiunea politică și a cerut iranienilor să sprijine comercianții în grevă.

Rialul iranian a scăzut la un nou minim istoric față de dolarul american. Datele oficiale arată că inflația de la an la an a ajuns la 52,6% în decembrie, în timp ce inflația medie anuală a fost de 42,2%.

Maryam Rajavi a cerut «formarea unui lanț de proteste»”, se mai arată în raport. „O sursă informată din cadrul Ministerului Informațiilor a declarat că tiparul este în conformitate cu ceea ce acesta descrie ca un efort de a preface nemulțumirile economice în instabilitate politică.”

Iran International a relatat, de asemenea, despre proteste, precizînd că Pezeshkian a declarat luni că i-a cerut ministrului său de interne să demareze discuții cu reprezentanții protestatarilor, marcând astfel primul răspuns oficial la tulburări.

„Mijloacele de trai ale oamenilor sunt preocuparea mea zilnică”, a transmis Pezeshkian într-o postare pe X. El a precizat că guvernul are în plan acțiuni pentru „reformarea sistemului monetar și bancar și menținerea puterii de cumpărare a oamenilor”, adăugând că i-a cerut ministrului de interne să „asculte cererile legitime ale protestatarilor prin dialog cu reprezentanții acestora”.

