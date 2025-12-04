Familie evacuată în Bihor, după ce un puț de apă a fost forat accidental în zona unei acumulări de gaze

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor s-a reunit joi, 4 decembrie, după ce un foraj necorespunzător realizat într-o gospodărie din localitatea Sântimreu a declanşat erupţia unei coloane de apă însoţită de gaz metan şi sulf.

„În urma lucrărilor de săpături pentru forarea unui puț de apă, care a generat accesul accidental la o acumulare de gaz aflată la peste 120 de metri adâncime, la nivelul județului Bihor a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în vederea evaluării situației și dispunerii măsurilor necesare remedierii situației”, a precizat, joi, ISU Bihor.

Autoritățile județene anunță că se întreprind măsuri operative privind deschiderea și ventilarea zonei, monitorizarea zilnică a concentrațiilor de gaz, avertizarea populației și menținerea unui perimetru de siguranță de aproximativ 200 mp în jurul zonei afectate. Proprietarii locuinței au fost relocați temporar, iar animalele domestice au fost îndepărtate din proximitate. Debitul de apă rezultat în urma forării a fost limitat și direcționat pentru colectare în râul Barcău.

Forțele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor și ale Administrației Bazinale de Apă Crișuri se află în teren și monitorizează permanent evoluția parametrilor de siguranță.

„Având în vedere specificul geologic al zonei, unde au fost înregistrate situații similare în ultimii ani, autoritățile solicită cetățenilor respectarea restricțiilor de acces, precum și efectuarea lucrărilor de forare sau săpături doar în baza avizelor emise de instituțiile competente și cu respectarea normelor legale în vigoare”, a mai transmis ISU Bihor.