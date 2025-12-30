CFR Cluj aruncă balastul, ca să evite scufundarea. Un nume greu părăsește corabia ardeleană

Adus cu surle și cu trâmbițe, francezul Kurt Zouma (31 de ani), sosit la echipă la începutul lunii septembrie, are șanse foarte mari să o părăsească pe CFR Cluj în această perioadă de mercato.

Stoperul francez, câștigător de UEFA Champions League cu Chelsea în 2021, a adunat doar patru partide pentru formația din Gruia, care caută acum să-l dea afară și să scape de salariul său mare.

Antrenorul Daniel Pancu (48 de ani) a confirmat că Zouma nu intră în planurile pentru a doua parte a campionatului: „Zouma, știu că au fost discuții între el și club să se găsească o soluție să plece. Și cam atât”.

Pe picior de plecare de la CFR, Kurt Zouma a părăsit țara și a mers în Maroc, pentru a urmări victoria țării-gazdă cu Zambia, scor 3-0, de la Cupa Africii pe Națiuni.

Zouma l-a susținut pe Nayef Aguerd, fostul său coleg de la West Ham United, care i-a dat tricoul la final de meci. Cei doi au fost parteneri în defensivă și au cucerit împreună UEFA Conference League, în sezonul 2022/2023.

Zouma a jucat 103 meciuri pentru West Ham, cu șase goluri și un assist. În CV-ul său se mai regăsesc Chelsea, Saint-Etienne, Stoke City, Everton și Al-Orobah.