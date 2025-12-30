Destinație populară din Spania, sub amenințarea unui râu subteran toxic. Mercurul „invizibil” ajunge în mare

O echipă de cercetători a descoperit existența unui râu subteran de apă contaminată cu mercur care se scurge constant în laguna Mar Menor, o destinație populară din Spania,. Potrivit estimărilor, aproximativ un kilogram de mercur ajunge anual în lagună prin acest flux invizibil.

Studiul a fost coordonat de Céline Lavergne, cercetătoare la Institutul de Științe Marine din Barcelona, și arată că sursa poluării este una istorică. Mercurul provine din activități miniere și agricole desfășurate în trecut, ale căror efecte continuă să afecteze mediul chiar și după decenii, potrivit earth.

Mar Menor, situată în sud-estul Spaniei, este cea mai mare lagună de coastă din vestul Mării Mediterane. Laguna are plaje și este o destinație turistică populară, cunoscută pentru zonele sale de coastă și apele potrivite pentru sporturi nautice .

Cercetătorii au identificat sub fundul lagunei o rețea de descărcări submarine de ape subterane, care transportă mercur în concentrații de până la 70 de ori mai mari decât cele din râul Albujón, principalul curs de apă de suprafață din zonă.

În zonele unde apa subterană se amestecă cu apa sărată a lagunei se formează metilmercur, o formă extrem de toxică a mercurului, care se acumulează în lanțul trofic.

Risc pentru pești și sănătatea umană

Metilmercurul ajunge în pești și alte viețuitoare acvatice, iar consumul acestora poate afecta grav sănătatea umană. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că substanța poate provoca afectarea creierului și a sistemului nervos, în special la fetuși și copii.

Deși nivelurile actuale de mercur din peștii din Mar Menor nu sunt considerate critice, oamenii de știință avertizează că situația se poate agrava, mai ales în contextul schimbărilor climatice, care favorizează scăderea oxigenului din apă și activitatea bacteriilor ce transformă mercurul în metilmercur.

Laguna Mar Menor se confruntă de ani buni cu înfloriri masive de alge, cauzate de poluarea cu nutrienți din agricultură și ape uzate. Aceste episoade au dus la moartea peștilor și a vegetației subacvatice, iar noua descoperire adaugă o presiune suplimentară asupra ecosistemului.

Potrivit sursei citate, cazuri similare au fost documentate și în alte regiuni ale lumii, inclusiv în Statele Unite și Asia, ceea ce sugerează că apele subterane pot reprezenta o sursă importantă, dar ignorată, de poluare cu mercur.

Cercetătorii avertizează că, deși tratate internaționale precum Convenția de la Minamata limitează emisiile actuale de mercur, poluarea istorică rămâne o problemă dificil de rezolvat. Soluțiile, spun ei, trebuie să includă intervenții locale, monitorizare constantă și reducerea altor factori de stres, precum poluarea cu nutrienți.