CV-ul clasic, pe cale de dispariție. Metoda preferată de companii pentru recrutare

Încercarea de a rezuma fiecare job avut vreodată și de a comprima întreaga experiență profesională într-un CV de una-două pagini a fost, timp de decenii, un adevărat coșmar pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Pentru Generația Z, însă, această practică ar putea deveni istorie. Tot mai multe companii renunță la cerințele tradiționale din procesul de recrutare și se orientează către evaluări bazate pe competențe, potrivit unor cercetări recente.

Aproape trei sferturi dintre companii folosesc în prezent recrutarea bazată pe competențe, arată raportul The State of Skills-Based Hiring 2023, realizat de TestGorilla, care a chestionat 3.000 de angajați și angajatori din întreaga lume. Procentul a crescut semnificativ față de anul precedent, când doar 56% dintre angajatori utilizau această metodă, potrivit revistei Fortune. Deși multe firme solicită încă și CV-uri, tendința indică faptul că acestea ar putea dispărea treptat, în condițiile în care majoritatea managerilor preferă deja noul model de recrutare și raportează rezultate vizibile.

Datele arată că recrutarea bazată pe competențe este considerată mai eficientă decât metoda tradițională. Angajatorii care folosesc acest sistem — ce presupune testarea abilităților specifice unui rol, în locul analizării exclusive a experienței profesionale din CV — au raportat îmbunătățiri semnificative. Potrivit TestGorilla, această metodă a redus angajările nepotrivite cu 88%, a scurtat timpul necesar identificării candidatului ideal cu 82% și a redus costurile de recrutare cu 74%.

În total, 92% dintre angajatorii chestionați au declarat că recrutarea bazată pe competențe este mai eficientă în identificarea candidaților talentați decât CV-ul clasic. În același timp, peste 80% dintre respondenți consideră că acest tip de recrutare prezice mai bine succesul la locul de muncă și conduce la angajări mai stabile, cu angajați care rămân mai mult timp în funcție. Prin testarea candidaților în funcție de modul în care ar gestiona sarcinile zilnice reale ale unui rol, angajatorii au șanse mai mari să aleagă persoana potrivită, nu doar un CV cu titluri sau nume sonore.

Khyati Sundaram, CEO al platformei de recrutare bazate pe competențe Applied, a explicat anterior pentru Fortune că menționarea în CV a colaborării cu o companie cunoscută nu garantează nivelul de competență necesar pentru un anumit rol. „Încercăm să ne asigurăm că testul sau întrebarea este cât mai relevantă pentru job”, a declarat Sundaram, adăugând: „Acesta este și motivul pentru care candidații o apreciază.”

Deși ar putea părea intuitiv că susținerea mai multor teste este mai incomodă pentru candidați decât trimiterea aceluiași CV către zeci sau sute de angajatori, datele arată contrariul. Majoritatea angajaților chestionați de TestGorilla consideră că recrutarea bazată pe competențe creează condiții mai echitabile și le crește șansele de a obține locul de muncă dorit, mai ales pentru categoriile care sunt frecvent trecute cu vederea în procesele tradiționale de selecție.

Aproximativ trei sferturi dintre angajații de origine afro-americană, asiatică și arabă intervievați au declarat că au avut acces la noi oportunități profesionale datorită evaluărilor bazate pe competențe, potrivit aceleiași cercetări.

Creșterea acestui tip de recrutare are loc într-un context în care diplomele universitare pierd teren în fața abilităților practice. Companii precum Google, Microsoft, IBM și Apple au eliminat anterior cerințele privind studiile superioare, menținute mult timp, pentru a reduce barierele de acces și a atrage talente mai diverse. În prezent, recrutorii la nivel global sunt de cinci ori mai predispuși să caute angajați pe baza competențelor, nu a nivelului de educație.

În acest context, David Meads, fost CEO Cisco pentru Marea Britanie și Irlanda, a declarat pentru Fortune că tinerii ar putea avea mai mult de câștigat dacă ar intra direct pe piața muncii. „La universitate, ieși cu o diplomă, dar aproape sigur și cu datorii”, a spus Meads. „Este asta mai bun decât experiența practică, unde treci prin diferite departamente ale organizației și trăiești realitatea, nu doar teoria?”

„Pentru mine, atitudinea și aptitudinile sunt mai importante decât literele de după numele tău sau calificările trecute pe o foaie”, a adăugat el.

Cu toate acestea, cercetările indică faptul că Generația Z rămâne sceptică. Mulți tineri evită programele de ucenicie și continuă să prefere traseul tradițional al facultății. Astfel, chiar dacă CV-ul și diploma universitară nu mai sunt neapărat esențiale, acestea ar putea rămâne, cel puțin pentru o perioadă, parte din parcursul profesional al noilor generații.