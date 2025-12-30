Ianuarie mai cald decât de obicei. Meteorologii ANM anunță temperaturi peste normal în toate regiunile și precipitații variabile

Vremea în ianuarie va fi mai caldă decât de obicei, anunță ANM. Temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații vor fi excedentare în anumite regiuni și apropiate de normal în altele.

Săptămâna 29 decembrie-5 ianuarie

Valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unor temperaturi ușor mai scăzute în zona Carpaților Meridionali.

Regimul precipitațiilor va fi excedentar în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, dar deficitar în regiunile extracarpatice; în restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de media normală.

Săptămâna 5-12 ianuarie

Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-estice. Precipitațiile vor fi excedentare la nivel național, mai ales în jumătatea vestică a țării.

Săptămâna 12-19 ianuarie

Valorile termice vor continua să fie peste media normală, în special în regiunile sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile intracarpatice, iar în restul țării vor fi apropiate de normal.

Săptămâna 19-26 ianuarie

Temperaturile vor fi ușor peste cele specifice perioadei, iar precipitațiile vor fi, în mare parte, apropiate de valorile normale.